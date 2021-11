Jak wyjaśniono, "Świństwo" to element debaty na temat kondycji kobiety we współczesnym społeczeństwie, w którym mimo równouprawnienia dominuje patriarchat. Zmusza do stawiania pytań dotyczących etyki, jak również demaskuje opętanie kultami piękna, młodości i nieśmiertelności. To alegoria zwiększającej się świadomości kobiecego ciała" - czytamy w przesłanej informacji.

Ponadto w tle, choć nie bez znaczenia, pojawiają się konotacje odnoszące się do przyjemności obcowania z naturą - wyjaśniono.

Ciało Lolity, umysł Sartre'a i brudne myśli de Sade'a – pisała jedna z gazet. Powieść Marie Darrieussecq "Świństwo" wywołała spore poruszenie i skandal. W efekcie zostało sprzedanych 600 tys. książek we Francji, a tytuł przetłumaczono na ponad 40 języków - napisano na stronie Teatru WARSawy.

Wyjaśniono, że bohaterka "zgadza się na uprawianie prostytucji w salonie perfum i na przedmiotowe traktowanie przez mężczyzn". - Buntuje się dopiero jej ciało. Brak szacunku do niego sprawia, że upada na dno - napisano w zapowiedzi spektaklu.

Autorką przekładu powieści jest Barbara Walicka. Reżyseria i adaptacja - Adam Sajnuk. Kostiumy zaprojektowała Katarzyna Adamczyk.

Występują: Ada Dec, Justyna Fabisiak, Angelika Kurowska i Konrad Żygadło.

Przedstawienie powstało w ramach Społecznej Sceny Debiutów.

Premiera - 26 listopada o godz. 19 w Teatrze WARSawy. Kolejne przedstawienia - 27 i 28 listopada.