W dniach 19-23 stycznia artystka wystąpi gościnnie w spektaklu „Grand Musical Hotel” w reżyserii Michała Walczaka jako Syrena.

W styczniowym secie „Grand Musical Hotelu” pojawi się królowa dna Wisły - warszawska Syrena - w którą wcieli się Majka Jeżowska. Uwielbiana przez dorosłych i dzieci ikona polskiej muzyki wprowadzi jeszcze więcej zamieszania w świat turystów, którzy z biurem podróży Rampa Travel uciekają od codzienności.

Odlotowe piosenki napisane dla Majki Jeżowskiej przez Martę Zalewską zostały zamówione przez Muzeum Powstania Warszawskiego i wykonane po raz pierwszy podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje w 2019 roku w kultowym spektaklu „Ostatnia Syrena”.

Warto zaznaczyć, że podczas „Grand Musical Hotel” Majka Jeżowska ponownie spotka się na scenie z kierowniczką muzyczną Teatru Rampa, Martą Zalewską. - Piosenka „Duecik” z Majką to mój fonograficzny debiut, wydany na płycie „Kochaj czworonogi”, napisany specjalnie na tę okazję przez Majkę. Kiedy Majka zapytała 7-letnią mnie w jakim stylu chciałabym piosenkę, to powiedziałam, że musi to być blues. A dzisiaj, wiele lat później, to ja piszę dla Majki - mówi Marta.

"Grand Musical Hotel" to najnowszy spektakl w reżyserii Michała Walczaka, nowego dyrektora Teatru Rampa. Pandemia i inflacja sprawiają, że warszawiacy marzą o ucieczce z kraju. Urlopie od Polski. Zaledwie 12 minut metrem od centrum Warszawy powstał hotel, w którym przeniesiemy cię na Teneryfę, Majorkę czy Hawaje – bez konieczności opuszczania miasta! Położony wśród bloków Targówka Grand Musical Hotel to kombinat uzdrowiska, kasyna i SPA, w którym odzyskasz radość życia. Wyposażony w sztuczną plażę, wodospad i dżunglę kurort obsługiwany jest przez speców od karnawału – przebranżowionych po pandemii aktorów.