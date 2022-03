Podczas wyjątkowego koncertu, na scenie wystąpią: Joanna Liszowska, Katarzyna Ptasińska, Olga Sarzyńska, Justyna Sieńczyłło, Natalia Smagacka, Katarzyna Ucherska, Agnieszka Wielgosz i Łukasz Choroń, a także Kacper Kuszewski, Michał Meyer, Maciej Miecznikowski, Michał Milowicz oraz Robert Rozmus. Gościem honorowym wydarzenia będzie pani Maja Komorowska. Tego wieczoru, w Kamienicy będzie można usłyszeć takie utwory jak między innymi: "Kocham Cię życie" Edyty Geppert, "Nauczmy się żyć obok siebie" Zbigniewa Wodeckiego, "Wielka woda" Maryli Rodowicz, czy "Po prostu bądź" zespołu Manaam.

- Kiedy tworzyłem ten teatr, przyświecała mi myśl, że ma on nie odbierać ludziom chęci do życia. W trudnych czasach, w obliczu tak strasznych wydarzeń, chcemy tę chęć do życia i nadzieję wskrzesić. Doskonałą okazją do tego jest Międzynarodowy Dzień Teatru i urodziny naszej Kamienicy. Choć będą one trzynaste, postaramy się w pewien sposób odczarować tę liczbę – mówi Emilian Kamiński, dyrektor naczelny i artystyczny teatru.

Data koncertu

Urodzinowy koncert "Szczęśliwa 13-stka" odbędzie się 23 marca (środa) o godz. 19.30. Wydarzenie ma zjednoczyć widzów, dodać otuchy i nadziei. Koncert będzie też realnym, finansowym wsparciem Ukrainy, bowiem całkowity dochód z niego przeznaczony zostanie na Polską Akcję Humanitarną.

Bilety – cegiełki do kupienia w kasie biletowej oraz na stronie teatru.