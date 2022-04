We wtorek miała miejsce premiera wideoklipu "Dla Ukrainy – w hołdzie i z nadzieją". "Artyści robią to, co potrafią najlepiej – łączą siły w projekcie ku pokrzepieniu serc…" - powiedziała PAP kierowniczka działu marketingu i komunikacji stołecznego Teatru Ateneum Małgorzata Szum.

Jak wyjaśniła, na wideoklipie pieśń "Podaj rękę Ukrainie" autorstwa Karola Kusa i zespołu TARAKA wykonuje zespół Teatru Ateneum z udziałem specjalnych gości: Dimy Maklakova, Artura Andrusa, Artura Barcisia, Michała Bajora, Jacka Bończyka, Magdy Umer oraz studentów Akademii Teatralnej in. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Warszawskiej Szkoły Filmowej. "To jest utwór zespołu TARAKA, który powstał i był wykorzystywany przy okazji rewolucji na Majdanie. Lata minęły, a on jest aktualny i wywiera mocne wrażenie na słuchaczach" - powiedział dyrektor Teatru Ateneum Artur Tyszkiewicz. Twórcy zachęcają do udostępniania linku do wideoklipu w mediach społecznościowych i na portalach.