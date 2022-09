Teatr Powszechny w Łodzi poinformował we wtorek o swoich planach na nadchodzący sezon - jest w nich kilka premier, kontynuacja programów edukacyjnych i społecznych, rozstrzygnięcie siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii "Komediopisanie" oraz XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

Pierwszą premierą, która zaprezentowana zostanie 1 października, będzie dramat "Kto chce być Żydem?" Marka Modzelewskiego. Wyreżyseruje go aktor filmowy i teatralny Jacek Braciak. Jak zapowiadają organizatorzy, "Kto chce być Żydem?" to portret inteligenckiej rodziny, która – choć nie chce się do tego przyznać – nie jest wolna od uprzedzeń, kabotynizmu i głęboko zakorzenionego myślenia stereotypami. Modzelewski pokazuje, w jaki sposób zareagują jej członkowie, gdy jeden z nich ogłosi, że postanawia przejść na judaizm.

Z kolei Magdalena Małecka-Wippich wyreżyseruje "Błędne koło" francuskiej autorki Falvii Coste. Twórczyni ma w swoim dorobku reżyserię oper i filmów, nagrała kilka płyt z założonym przez siebie Kwartetem Polonika (w 2014 otrzymała Fryderyka w kategorii "Muzyka współczesna") jest także autorką książki "Nietypowa baba jestem". W teatrze dramatycznym będzie reżyserować po raz pierwszy, a na swój debiut w tej roli wybrała współczesną francuską komedię opowiadającą o zawiłej relacji psychiatry i jego pacjenta.

Malajkat szczęśliwie

Po raz drugi z Powszechnym współpracować będzie Wojciech Malajkat, który wyreżyseruje polską prapremierę "(Nie)długo i szczęśliwie" - teatralną adaptację włoskiego filmu o tym samym tytule, który zaledwie kilka miesięcy temu wszedł na ekrany kin. Dzięki błyskawicznemu uzyskaniu praw do adaptacji, w Łodzi będzie można obejrzeć pierwszą na świecie teatralną tej komedii. Sztukę przetłumaczyła Maria Trzoch, zaś Malajkat jest nie tylko reżyserem, ale i autorem adaptacji.

Sztuka opowiada historię czterech małżeństw, które dowiadują się, że ich śluby są nieważne, albowiem udzielił ich człowiek jedynie udający księdza. Mają dzięki temu okazję po raz kolejny stanąć przed ołtarzem i odnowić przysięgi, co daje niepowtarzalną szansę do przyjrzenia się swoim związkom.

Dramaturg, reżyser i dyrektor warszawskiej Rampy Michał Walczak również po raz drugi wyreżyseruje spektakl w Powszechnym. Tym razem inspiracją dla sztuki pod roboczym tytułem "Bim-Bom Boom – kabaret politechniczny" będzie gdański Kabaret Bim-Bom, którego twórcami byli m.in. Zbigniew Cybulski i Bogumił Kobiela. Bim-Bom był krytyczny wobec rzeczywistości PRL-u i udowadniał, że teatr czasów kryzysu może pobudzić wyobraźnię i zmusić do czerpania z ograniczeń.

Randka z nieznajomymi

Bartosz Wierzbięta przygotowuje przekład i adaptację sztuki "Randka z nieznajomymi", która będzie kontynuacją przygód dobrze znanej widzom Powszechnego pomocy domowej Nadii. To właśnie Wierzbięta dokonał adaptacji "Pomocy domowej" Camolettiego, jest też jednym z najbardziej cenionych tłumaczy dialogów. Jego adaptacje - często dalekie od dosłowności - nacechowane są poczuciem humoru i wyczuciem nawiązań kulturowych oraz specyfiki języka.

Dyrektorka Powszechnego Ewa Pilawska zapowiedziała również kontynuację autorskich projektów edukacyjnych i społecznych - "Teatr dla niewidomych i słabowidzących" oraz "Dziecko w sytuacji". Natomiast na początku 2023 roku rozstrzygnięta zostanie siódma edycja ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii "Komediopisanie" - jedynego w kraju konkursu, który w całości stawia na poszukiwanie tekstów komediowych.

W poprzednich edycjach nadesłano na niego około tysiąca sztuk, a wśród autorów znaleźli się m.in. Maciej Wojtyszko, Radosław Paczocha, Paweł Mossakowski, Jarosław Jakubowski, Wojciech Bruszewski, Michał Walczak czy Juliusz Machulski. Konkursowe prace można nadsyłać na adres Teatru do końca listopada.

W marcu rozpocznie się w Powszechnym XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych; jego program widzowie poznają miesiąc wcześniej.