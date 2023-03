Spektakl "Deszczowa piosenka" oparty jest na scenariuszu filmu z 1952 roku, wymienianego w gronie najsłynniejszych filmów muzycznych w historii. Jego autorami są Betty Comden i Adolph Green. Autorem muzyki jest Nacio Herb Brown, słowa piosenek tj. "Good Morning", "Make 'Em Laugh", "Singin’ In The Rain" napisał Arthur Freed.

Adaptacja teatralna wiernie odtwarza przebieg akcji filmu - wraz ze słynną sceną tańca w deszczu. Musical miał swoją premierę w Londynie w 1983 roku. Premiera na Broadwayu miała miejsce w 1985 roku. Premiera polskiej realizacji miała miejsce w 2012 roku w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma.

"To jest jeden z musicali wszech czasów, najpopularniejszy film musicalowy w historii kina, punkt odniesienia dla producentów i twórców innych tego typu dzieł. To jest spektakl marzenie, ale też ogromna trudność techniczna w realizacji. Już wcześniej stawaliśmy przed różnymi wyzwaniami, zawsze wychodziliśmy zwycięsko. Teraz czeka nas wprowadzenie na scenę wody" – powiedział PAP Kieliszewski.

"W Romie zaangażowane były ogromne środki w technologie, których my, na naszej małej scenie, nie jesteśmy w stanie zaadoptować. Nie znaczy to jednak, że u nas nie będzie deszczu. Nie zabraknie też stepowania na najwyższym poziomie oraz przepięknej muzyki, wykonywanej przez naszą znakomitą, prowadzoną przez Krzysztofa Herdzina, orkiestrę"- dodał.

Prace od jesieni

Przemysław Kieliszewski przyznał, że pierwsze prace koncepcyjne związane z prezentacją musicalu na deskach Teatru Muzycznego rozpoczęły się jeszcze jesienią ubiegłego roku. Teatr właśnie ogłasza casting do "Deszczowej piosenki". Nie zdradza na razie, kto będzie reżyserem.

Pod koniec lutego Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprezentował premierę "Pięknej i Bestii" Disneya; tytuł już dawno temu został wyprzedany do końca sezonu. W ostatnich dniach teatr zdecydował o dołożeniu dodatkowych spektakli w czerwcu.

Przemysław Kieliszewski podkreślił, ze poznańska scena nie skupia się wyłącznie na realizacji hitów z Broadwayu czy West Endu.

"Nasze wcześniejsze realizacje to propozycje autorskie: zrobiliśmy "Kombinat" z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego i Republiki, wcześniej "Irenę" - dramat muzyczny o Holokauście, ratowaniu żydowskich dzieci przez Irenę Sendlerową i grono wspaniałych ludzi. Jedziemy na dwóch szynach: jeden to autorski musical, zainicjowaliśmy to spektaklem o Ignacym Janie Paderewskim, ta druga, która jest pewnie sprzedażowo łatwiejsza, to klasyka, światowe hity musicalu" – powiedział.

Realizacji "Deszczowej piosenki" towarzyszyć będzie bogaty program działań edukacyjnych dotyczących odzyskiwania wody deszczowej i roli deszczówki w przeciwdziałaniu kryzysowi wodnemu.