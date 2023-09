„Co gryzie Gilberta Grape’a” to dramat rodzinny, poruszająca historia grupy bliskich sobie osób, jej wewnętrznych konfliktów oraz trudnej miłości, która ukazuje pewne napięcia społeczne, stereotypy i różne poziomy wykluczenia. W obsadzie aktorzy Teatru Powszechnego w Warszawie: Aleksandra Bożek, Michał Jarmicki, Andrzej Kłak i Natalia Lange, a także gościnnie Daniel Krajewski, aktor Teatru 21.

– Nie ścigamy się z filmem – mówią twórczynie spektaklu, reżyserka Karolina Kowalczyk i dramaturżka Natalia Królak.

– Wzięłyśmy na warsztat oryginalny tekst, książkę Petera Hedgesa, i wyłuskałyśmy z niej to, co w tej historii najbardziej bolesne, niewygodne, trudne. Dla nas „Co gryzie Gilberta Grape’a” to opowieść o rodzinie, którą dotknęła niewyobrażalna trauma, i która nie do końca wie, jak sobie z nią poradzić, a jednak każdym znanym sobie sposobem próbuje o siebie walczyć. Zamiast koncentrować się na samym Gilbercie, skupiłyśmy się na każdym z Grape’ów z osobna, oddając im głos i widzialność. Zależało nam na tym, by przyjrzeć się tej rodzinie z szacunkiem dla bagażu ich doświadczeń, z podejrzliwością wobec ich wad i zalet, z nadzieją na ich ocalenie - mówi.

Spektakl powstaje w ramach projektu „Zmiana – Teraz!”, realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Pokazy popremierowe zostały zaplanowane na: 22 i 23 września oraz 25, 26 i 28 listopada.

„Co gryzie Gilberta Grape’a”

premiera: 21 września 2023 r., Scena Mała Teatru Powszechnego w Warszawie

kolejne pokazy: 22 września o godz. 19.30, 23 września o godz. 18.00, a także 25 i 26 listopada o godz. 16.00 oraz 28 listopada o godz. 19.30

czas trwania: około 2 godziny (bez przerwy)

reżyseria: Karolina Kowalczyk

adaptacja: Natalia Królak i Karolina Kowalczyk

dramaturgia: Natalia Królak

wg przekładu: Aldony Możdżyńskiej

scenografia i kostiumy: Bartłomiej Dominik Bonawentura Kruk

rzeźby: Julia Tymańska

muzyka: Jakub Buchner

superwizja procesu: Izabela Fornalik

konsultacje ds. cripu: Katarzyna Żeglicka

konsultacje ds. grubancypacji: Natalia Skoczylas

feedback ze strony Akademii Teatralnej: Wojciech Ziemilski

inspicjentka: Zofia Marciniak

głosy z offu: Barbara Wysocka (prezenterka wiadomości), Mateusz Łasowski (policjant)

obsada: Aleksandra Bożek, Michał Jarmicki, Andrzej Kłak, Daniel Krajewski (gościnnie), Natalia Lange