Teatr Capitol na Nowy Rok

Jeśli uwielbiacie teatr i szukacie niezapomnianych wrażeń, ten wyjątkowy wieczór został stworzony dla Was!

Każdy ze spektakli to ponad dwie godziny humoru na najwyższym poziomie z udziałem Gwiazd. W sylwestrowych sztukach wystąpią m.in.:Daria Widawska, Radosław Pazura, Dorota Chotecka, Mikołaj Krawczyk, Katarzyna Kołeczek, Józef Pawłowski, Kaja Paschalska oraz Maria Dejmek.

Sylwester z disco

Ale to dopiero początek! Po wieczornym spektaklu „Łóżko pełne cudzoziemców” zapraszamy do naszej przestrzeni klubowej, gdzie DJ Shine rozgrzeje parkiet najbardziej energetycznymi rytmami disco – od klasycznych hitów po współczesne taneczne brzmienia. Ta noc będzie należała do Was! Z kolei Widzów spektaklu „Wesele” zapraszamy na czwartą scenę Teatru Capitol, do Foksal 11 Jedzenie & Sztuka (ul. Foksal 11), gdzie czekać będzie na Was prawdziwa sylwestrowa uczta w klimacie weselnej zabawy.

Bilety i szczegóły dotyczące oferty sylwestrowej Teatru Capitol na stronie www.teatrcapitol.pl.

