Na nowej scenie warszawskiego Teatru Capitol – „Foksal 11 Jedzenie & Sztuka”, można zanurzyć się w świątecznej atmosferze, słuchając najpiękniejszych przebojów na żywo, które rozbawią, wzruszą i pozwolą na chwilę oddechu. Podczas serii koncertów „Zaczarowane Święta”, zabrzmią zarówno klimatyczne, jak i energetyczne, zimowe piosenki, w popowych, swingowych, jazzowych, soulowych, a nawet rockandrollowych rytmach. W doskonały nastrój wprawią gości m.in. takie hity jak: „Let it snow”, „Last Christmas”, „Pada śnieg”, „White Christmas”, “Jest taki dzień”, czy „All I want for Christmas is You” oraz wiele innych.

Reklama

Na scenie wystąpi Hana - wszechstronna wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Artystka występowała na najbardziej renomowanych, polskich scenach, m.in. w Operze Leśnej w Sopocie, Amfiteatrze w Opolu, Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, czy Teatrze Nowym. Jest laureatką konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” oraz finalistką festiwalu telewizji Polsat „Top Trendy”. Na swoim koncie ma także występy w Teatrze 6. Piętro, gdzie wzięła udział w spektaklu „Osiecka – tylko brać!”. Jej głos usłyszeli również widzowie programu „True Love” w TVN7 oraz na platformie Player.pl, do którego wykonała piosenkę tytułową.

W Foksal 11 Jedzenie & Sztuka, w formule show&dining, można nie tylko usłyszeć kultowe, zimowe i świąteczne hity w fenomenalnym wykonaniu, ale także delektować się drinkami i koktajlami oraz najlepszymi daniami kuchni międzynarodowej podczas trwania całego koncertu.

To świetny pomysł na wspólny wieczór ze znajomymi i dobrą zabawę w tym szczególnym okresie w roku.

Koncerty „Zaczarowane Święta” 1, 15, 22 i 29 grudnia.

Start o godz. 17:00.

Czas trwania koncertu: ok. 90 min.

Wokal – Hana

Fortepian – Marek Błaszczyk

Zapraszamy na cykl koncertów „Zaczarowane Święta” w Foksal 11 Jedzenie & Sztuka. Poczuj wyjątkową atmosferę i magię dźwięków, które zabrzmią w te wyjątkowe wieczory. Bilety zarezerwujesz na stronie Teatru Capitol!