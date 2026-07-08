Projekt nawiązuje bezpośrednio do amerykańskich tradycji oglądania filmów na świeżym powietrzu, czerpiąc inspiracje z kin samochodowych i otwartych festiwali. Przeniesienie tego formatu na rodzimy grunt pozwala widzom cieszyć się unikalnym doświadczeniem.

Letnie kino dla mieszkańców i turystów

Organizatorem projektu jest Kinads Media oraz Foto-Art Media. Tegoroczna edycja oficjalnie wystartowała 7 czerwca w miejscowości Białobrzegi w województwie mazowieckim i potrwa aż do połowy września. W tym okresie zaplanowano 66 pokazów w ponad 40 miejscowościach na terenie całego kraju. JAC Kino na Leżakach odwiedzi zarówno popularne kurorty, jak i inne miejscowości. Jeśli chodzi o polskie wybrzeże, na mapie wydarzeń znalazły się takie miejscowości jak Świnoujście, Władysławowo, Łeba, Chałupy, Jarosławiec, Koszalin oraz Gąski. Z kolei mieszkańcy i turyści przebywający w centralnej oraz południowej części kraju będą mogli wziąć udział w seansach organizowanych w Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie, Uniejowie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, a także w Zamościu. Pokazy w ramach całego cyklu są bezpłatne.

Miejsca, w których odbywają się seanse, zostały tak dobrane, aby umożliwić widzom swobodną integrację. Projekcje są organizowane w parkach miejskich, na terenach rekreacyjno-sportowych, oraz w lokalnych amfiteatrach. Zielone otoczenie i otwarta przestrzeń gwarantują swobodną atmosferę, w której można bez ograniczeń rozłożyć się na leżaku lub kocu, przynieść własne przekąski i połączyć seans filmowy ze spotkaniem towarzyskim lub rodzinnym piknikiem. Choć projekcje odbywają się na wolnym powietrzu, jakość techniczna jest na najwyższym poziomie. Organizatorzy dysponują profesjonalnym sprzętem, a wieloletnia współpraca z dystrybutorami kinowymi zapewnia dostęp do atrakcyjnego repertuaru. Z kolei doświadczenie w przygotowywaniu tego typu wydarzeń gwarantuje pełne bezpieczeństwo i dobrą organizację.

Atrakcje jeszcze przed seansem filmu

W myśl zasady, że kino to nie tylko duży ekran i przysłowiowy popcorn, ale przede wszystkim emocje i zabawa, organizatorzy przygotowali liczne akcje promocyjne i specjalne dla widzów. Seanse ruszają zazwyczaj około godziny 22:00, jednak już dwie godziny wcześniej przed emisją filmu startują dodatkowe atrakcje. Na uczestników czekają konkursy z nagrodami, próbki produktów w specjalnych strefach, a także unikalna Potańcówka Ż. To sprawia, że wieczór spędzony na wydarzeniu jest spotkaniem kulturalno-rozrywkowym. Warto jednak pamiętać o zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Organizator udostępnia ponad 400 miejsc na wygodnych leżakach, ich liczba jest ograniczona. Dobrze jest więc przybyć na teren pokazu wcześniej, aby zająć najlepsze miejsce. W przypadku trudnych warunków pogodowych, takich jak deszcz lub silny wiatr, seans może zostać odwołany i przełożony na inny termin. Informacje o ewentualnych zmianach oraz aktualizacje harmonogramu publikowane są na bieżąco na profilach Facebook i Instagram projektu.. Repertuar dostępny jest na stronie www.kinonalezakach.pl

Partnerem Tytularnym 14. edycji kina plenerowego została marka JAC Polska, jeden z największych producentów samochodów w Chinach, coraz silniej obecny w Europie. Specjalizuje się on między innymi w produkcji aut osobowych i użytkowych. Przy okazji kina letniego, można poznać ofertę tego producenta w specjalnie przygotowanej strefie i nie tylko zobaczyć samochody z bliska, ale też usiąść za kierownicą wybranego modelu.

Partnerami głównymi w tym roku są natomiast: Electrolux, Grupa Żywiec, Knoppers, Fiorda Vocal, SkyShowtime oraz Allegro. Grono partnerów wspierających tworzą: 7Days, Podlaski, Oxford, Oriflame, JBB Bałdyga, AMIC Energy, Lenovo, Dietly i Makro.

Patronat medialny objęły redakcje Onet, GQ Polska, Naszemiasto.pl oraz RMF Maxx.

PAO