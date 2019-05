Zamek w Łańcucie – jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Europie rozbrzmiewał muzyką już w pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku dzięki właścicielom Zamku z rodu Lubomirskich, a później Potockich. Wielowiekowe tradycje muzyczne na Zamku w Łańcucie zostały odrodzone w 1961 r., kiedy to zainaugurowano pierwsze „Dni Muzyki Kameralnej", przekształcone w 1981 w „Festiwal Muzyki Łańcut", a później „Muzyczny Festiwal w Łańcucie". Obecnie Festiwal jest wydarzeniem o zasłużonej światowej renomie i „najsłynniejszym Festiwalem w Polsce” – jak się wyraził Krzysztof Penderecki.

W formule Festiwalu mieszczą się recitale wybitnych śpiewaków i instrumentalistów, gwiazd estrady, jak i koncerty renomowanych orkiestr i zespołów kameralnych, a także sesje naukowe i warsztaty muzyczne. Koncerty w ramach Festiwalu odbywają się w różnorodnych miejscach, które współgrają z charakterem prezentowanych dzieł: Sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie, zamkowym parku, gdzie mają miejsce koncerty plenerowe, Bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku, Synagodze łańcuckiej oraz sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. W ciągu kilkudziesięcioletniej historii Festiwalu wykonano wiele arcydzieł światowej literatury muzycznej od muzyki dawnej po współczesną; dzieł instrumentalnych, wokalnych, wokalno – instrumentalnych, takich jak oratoria i opery, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Szerokie spektrum festiwalowych koncertów objęło także jazz i projekty stojące na pograniczu różnych gatunków sztuki. Każdy z koncertów wzbogacony jest słowem wybitnych muzykologów, którzy dopełniają program cennym komentarzem. O renomie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie mogą świadczyć znakomite nazwiska artystów, którzy zaszczycili go swą obecnością. Są wśród nich m.in: Adam Harasiewicz, Rafał Blechacz, Joseph Malovany, Mischa Maisky, Shlomo Minz, Andreas Scholl, Jose Carreras, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Kate Liu czy Julian Rachlin. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i każdorazowo przyciąga kilkutysięczne rzesze słuchaczy. Pomimo licznych przemian, jakie przechodził Festiwal na przestrzeni kilkudziesięciu lat, impreza nadal zachowuje charakter muzycznego święta docierając do coraz szerszego kręgu odbiorców. Niezmiennym i bezcennym walorem Festiwalu pozostaje niepowtarzalna atmosfera łańcuckiego zamku i jego otoczenia, pozwalająca słuchaczom przenieść się w świat piękna i kultury muzycznej opartej na wielowiekowej tradycji. W utrzymaniu ciągłości i wysokiego poziomu artystycznego Muzycznego Festiwalu w Łańcucie pomagają – obdarzając go wsparciem finansowym, życzliwością i przyjaźnią – nasi Darczyńcy i Melomani. Każda kolejna edycja Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, to również nowa, ważna karta zapisana w historii kultury Podkarpacia. Od 2009r. dyrektorem festiwalu jest prof. Marta Wierzbieniec.

58. edycję Muzycznego Festiwalu w Łańcucie zainauguruje 11 maja w sali balowej łańcuckiego zamku The King’s Singers - zespół, który powstał w 1968 r. z inicjatywy szóstki chórzystów – absolwentów King’s College Uniwersytetu Cambridge. Od początków istnienia aż do chwili obecnej, grupa występuje jako sześcioosobowy ansambl. The King’s Singers zachwyca publiczność na całym świecie wykonując bardzo bogaty repertuar, urozmaicony pod względem gatunkowym i stylistycznym. The King’s Singers występował w salach koncertowych o międzynarodowej renomie, m.in. Royal Albert Hall w Londynie, Carnegie Hall w Nowym Jorku, czy na deskach Opery w Sydney. Imponujący dorobek artystyczny zespołu znajduje potwierdzenie w szeregu zdobytych nagród, takich jak m.in. dwie statuetki Grammy, nagroda Emmy, a także wyróżnienie na łamach „Hall of Fame”, prestiżowego magazynu muzycznego Gramophone.

18 maja festiwalowa publiczność będzie miała okazję usłyszeć recital Krzysztofa Jabłońskiego - laureata 3. nagrody XI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1985) oraz szeregu czołowych nagród w międzynarodowych konkursach pianistycznych w: Mediolanie (1980), Palm Beach (1988), Monzy (1988), Dublinie (1988), Nowym Jorku (1989), Calgary (1992) oraz Złotego Medalu w Konkursie im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie (1989). Od ponad 30 lat Krzysztof Jabłoński jest aktywny jako solista i kameralista. Występuje na estradach Europy, obu Ameryk, Azji, Izraela. Wykonywał recitale w prestiżowej serii koncertów mistrzowskich w Filharmonii Berlińskiej. Występował z najbardziej utytułowanymi orkiestrami na świecie pod egidą mistrzów batuty. W wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego zabrzmi m.in. muzyka F. Chopina, H. Melcera, St. Moniuszki. Tego samego dnia zaplanowano także koncert jazzowy związany z przypadającą w kwietniu 2019 roku 50-tą rocznicą śmierci Krzysztofa Komedy, wybitnego polskiego kompozytora, twórcy muzyki filmowej i niekwestionowanego prekursora jazzu. Muzykę Komedy usłyszeć będzie można w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego, znakomitego pianisty i aranżera mającego na swoim koncie sukcesy na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej. Artysta jest zdobywcą dwóch prestiżowych nagród muzycznych „Fryderyk”. Do współpracy w projekcie zaprosił Jagodziński najlepszych artystów polskiej i światowej sceny jazzowej: Roberta Majewskiego, Adama Cegielskiego i Czesława Bartkowskiego, który przez dwa lata grał w formacji Komedy oraz znakomitą wokalistkę jazzową Agnieszkę Wilczyńską, niezwykle cenioną zarówno przez miłośników jazzu, jak i krytyków muzycznych. 19 maja w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej zaprezentowany zostanie najsłynniejszy i najbardziej wyczekiwany przez publiczność balet wielkiego rosyjskiego romantyka Piotra Czajkowskiego – „Jezioro łabędzie” w wykonaniu Artystów Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej W skład zespołu wchodzą młodzi artyści, laureaci międzynarodowych konkursów, doświadczeni choreografowie, najlepsi tancerze Ukrainy. Dyrektorem artystycznym Baletu Lwowskiego jest wybitny artysta - Igor Chramow. Za pulpitem dyrygenckim stanie utytułowany kapelmistrz Jurij Bervetsky - przedstawiciel młodego pokolenia lwowskiej szkoły dyrygentury.

20 maja w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie gościć będą artyści z Rumunii – pianistka Mara Dobresco oraz Andrei Kivu. Mara Dobresco występuje z recitalami na całym świecie, jest laureatką licznych międzynarodowych konkursów. Andrei Kivu występował jako solista z wieloma orkiestrami na całym świecie. Otrzymał wiele międzynarodowych nagród i wyróżnień. 21 maja w sali balowej będzie można oklaskiwać natomiast artystów z Włoch, którzy zaproponują publiczności „Podróż po włoskiej muzyce od roku 1600 do lat 60 XX. stulecia; Od Monteverdi`ego do Miny”. Twórcą projektu jest Soqquadro Italiano, grupa muzyczna założona w 2011 roku w Bolonii przez Claudio Borgianniego i Vincenzo Capezzuto. To jeden z najbardziej oryginalnych i innowacyjnych ensambli europejskiej sceny, który wykracza poza ramy stylu klasycznego. Jedną z gwiazd Festiwalu będzie wybitny polski skrzypek o światowej sławie - Bartłomiej Nizioł, który wystąpi w sali balowej 22 maja. Artysta jest laureatem pierwszych nagród na najbardziej liczących się międzynarodowych konkursach skrzypcowych w Poznaniu (I nagroda na X Międzynarodowym Konkursie im. H. Wieniawskiego, 1991), Adelajdzie, Pretorii, Brukseli i Paryżu. Jako solista występował z najlepszymi orkiestrami na świecie. Bartłomiej Nizioł został czterokrotnie nagrodzony „Fryderykiem” za nagranie utworów Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz, Eugène Ysaÿe'a i Karola Lipińskiego. Artyście towarzyszyć będzie Michał Francuz –wszechstronny i charyzmatyczny pianista oraz kameralista, który od ponad dwudziestu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną, występując z koncertami symfonicznymi, recitalami solowymi i kameralnymi w Polsce oraz za granicą. Koncert będzie okazją do wysłuchania pereł polskiej muzyki na skrzypce i fortepian. W sali balowej łańcuckiego zamku 23 maja zagra Bilkent Symphony - orkiestra składająca się ze znakomitych artystów z Turcji i 12 innych krajów. Zespół poprowadzi Michael Maciaszczyk – uznany skrzypek i dyrygent mieszkający w Wiedniu. Solistą koncertu będzie Krzysztof Meisinger- jeden z najbardziej fascynujących i charyzmatycznych młodych gitarzystów klasycznych. Artysta występuje na całym świecie – od Tokyo po Los Angeles i Buenos Aires koncertując w takich salach jak Filharmonia Berlińska, Theatre de Chatelet w Paryżu, Tokyo International Forum, Niigata Concert Hall, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Theatre du Palais Royal w Paryżu, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, Hatch Recital Hall w Rochester, Raitt Recital Hall w Malibu, czy Grossmunster w Zurichu. Podczas koncertu usłyszeć będzie można m.in. muzykę klasyków wiedeńskich. Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej edycji Festiwalu będzie uroczysta gala na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie zorganizowana z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Wystąpi Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, która w ostatnich latach aż siedmiokrotnie koncertował w legendarnej Złotej Sali Musikverein w Wiedniu. Orkiestrą zadyryguje czeski kapelmistrz Jiří Petrdlík. Solistami koncertu będą utytułowani artyści polskich scen operowych: Aleksandra Kubas - Kruk – sopran, Urszula Kryger mezzosopran, Rafał Bartmiński- tenor, Adam Zdunikowski tenor, Marcin Bronikowski – baryton, a fragmenty listów Stanisława Moniuszki przedstawi Henryk Talar. Koncert wypełnią najpiękniejsze arie i duety operowe. W Bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku, 25 maja, zabrzmi monumentalna Masza h- moll J. S. Bacha. Arcydzieło muzyki dawnej będzie można usłyszeć w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Chóru Narodowego Forum Muzyki oraz solistów. Wrocławska Orkiestra Barokowa jest zaliczana do najważniejszych polskich zespołów grających na instrumentach historycznych. Została założona w 2006 r. przez Andrzeja Kosendiaka i jest zespołem działającym w ramach Narodowego Forum Muzyki, jednej z niewielu instytucji kulturalnych w Polsce mogących poszczycić się posiadaniem orkiestry barokowej grającej na instrumentach historycznych.

Piotr Beczała – autor Johannes Ifkovits / Materiały prasowe

Podczas finałowego koncertu Muzycznego Festiwalu w Łańcucie będzie można oklaskiwać maestrię wokalną wielkiej gwiazdy scen operowych Piotra Beczałę – to jeden z najwybitniejszych tenorów lirycznych na świecie. W 2018 roku został okrzyknięty najlepszym śpiewakiem i nagrodzony Operowym Oscarem – International Opera Award. Od lat kreuje on najważniejsze partie tenorowe na tak prestiżowych scenach jak Metropolitan Opera w Nowym Jorku, czy Wiener Staatsoper. Artyście towarzyszyć będzie Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.