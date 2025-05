Będzie nie tylko hołdem dla edukacyjnej wizji papieża, ale i zapisem jego ostatniego obszernego wywiadu udzielonego przed kamerą.

Produkcja, nad którą czuwa Sikelia Productions Scorsesego i Aldeas Scholas Film, ma być celebracją dialogu, kreatywności i porozumienia międzykulturowego. Centralnym tematem filmu jest inicjatywa Scholas Occurrentes – organizacja non-profit powołana przez Papieża Franciszka w 2013 roku. Jej misją jest tworzenie tzw. "kultury spotkania" poprzez system edukacji, co doskonale wpisuje się w duch tego dokumentu.

Polski filatrop partnerem projektu w Gambii

Jednym z najważniejszych elementów Aldeas, a New Story będzie prezentacja krótkich filmów stworzonych przez uczestników programu Aldeas Initiative – młodych twórców z Włoch, Gambii i Indonezji, którzy pokażą swoje historie, przedstawiając lokalne dziedzictwo i osobiste doświadczenia. To właśnie te opowieści – zrodzone z autentyczności i kreatywności – mają stać się mostem porozumienia między kulturami. Partnerem i koordynatorem realizacji współpracy z twórcami na kontynencie afrykańskim (Gambii) jest znany, polski filatrop - Robert Szustkowski. Jako ambasador fundacji 5P Europe, Szustkowski jest również pomysłodawcą i donatorem pilotażowej inicjatywy popularyzacji zdrowia fizycznego w Gambii, projektu zaakceptowanego przez papieża Franciszka podczas obchodów Międzynarodowego Szczytu Światowych Liderów nt. Praw Dzieci. W lutym br. Szustkowski podkreślał: Głęboko doceniam tę możliwość i pozostaję w pełni zaangażowany w wizję świata, który szanuje godność, prawa i wolność jednostek i jednocześnie pozwala na wykorzystanie potencjału młodych talentów.

„Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy rozmawiać ze sobą i słuchać się nawzajem ponad granicami kulturowymi,” powiedział Martin Scorsese w oficjalnym oświadczeniu. „Jednym z najlepszych sposobów, by to osiągnąć, jest dzielenie się historiami o tym, kim jesteśmy, opartymi na naszym życiu i doświadczeniach. Pomaga nam to zrozumieć i docenić sposób, w jaki każdy z nas postrzega świat.”

Ostatni wywiad

Papież Franciszek, który zmarł niedługo po zakończeniu zdjęć, pozostawił po sobie nie tylko duchowe dziedzictwo, ale i mocne przesłanie zawarte w tym filmie. W jednym z ostatnich komentarzy przed śmiercią, mówił o projekcie Aldeas jako „niesamowicie poetyckim i bardzo konstruktywnym, ponieważ dotyka korzeni ludzkiego życia, społeczności, konfliktów... istoty ludzkiej podróży przez życie.”

Scorsese, który miał okazję poznać papieża osobiście, wyraził po jego śmierci głęboki żal: „To był niezwykły człowiek. Przyznawał się do własnych słabości. Promieniował mądrością. Promieniował dobrocią. Miał żelazne przywiązanie do dobra. Wiedział w duszy, że ignorancja to straszna plaga ludzkości. Nigdy nie przestawał się uczyć.”

Choć data premiery Aldeas, a New Story nie została jeszcze ogłoszona, już teraz film ten jawi się jako jedno z najważniejszych dzieł dokumentalnych nadchodzących lat. To nie tylko historia o papieżu i jego wizji, ale też przypomnienie, że sztuka i edukacja mogą być drogą do lepszego, bardziej empatycznego świata.