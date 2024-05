Muzeum Postania Warszawskiego przekazało na platformie X o śmierci ostatniej z batalionu parasol. "Z ogromnym żalem informujemy, że 10 maja po ciężkiej chorobie w wieku 99 lat zmarła ostatnia żyjąca „dziewczyna z Parasola" - Pani Danuta Krauze ps. Niuśka - napisano na profilu Muzeum. Do wpisu dołączono wywiad z p. Danutą.

Kim była

Danuta Krauze ( z domu Pleban) urodziła się 11 listopada 1925 r. w Zawierciu. Była członkiem oddziału "Parasol". Była uczennicą prywatnego gimnazjum żeńskiego im. Walickiej mieszczącego się przy ul. Kruczej w Warszawie. Harcerka I żeńskiej drużyny harcerskiej działającej przy tejże szkole. Miałą niecałe dwanaście lat, kiedy wstąpiła do harcerstwa.

Jakie były jej losy po Powstaniu?

W jej biogramie na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego napisano, że wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Wywieziona do obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag 121), a następnie do obozów pracy w Stargardzie i Berlinie. Po koniec wojny udało się jej uciec z Berlina do Poznania.

Pogrzeb odbędzie się 20 maja o godz. 11. "Rozpocznie się w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Po uroczystości religijnej nastąpi odprowadzenie na miejscowy cmentarz do grobu rodzinnego" - przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego.