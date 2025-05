Podczas Nocy Muzeów 2025 na odważnych czeka niecodzienna atrakcja z dreszczykiem – chętni będą mogli zajrzeć za kulisy pracy… zakładu pogrzebowego. To wyjątkowa okazja, by w ramach kulturalnej nocy zobaczyć, jak wygląda codzienność tej tajemniczej branży, poznać kulisy przygotowań do ceremonii ostatniego pożegnania i zadać pytania, które zwykle pozostają bez odpowiedzi.