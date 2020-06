O usunięciu książki Ziemkiewicza grupa Allegro poinformowała we wtorek na swoim profilu na Twitterze. "Oferty usunęliśmy na podstawie zgłoszenia od Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" - szczegółowa argumentacja dostępna jest tutaj:" - czytamy we wpisie odsyłającym do strony internetowej Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", którego celem jest przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji.

"Cham niezbuntowany" znalazł się na opracowanej przez Stowarzyszenie liście kilkudziesięciu publikacji nierekomendowanych do dystrybucji na platformie Allegro. Powołując się na stanowisko Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita "Nigdy Więcej" zwróciło uwagę, że książka Rafała Ziemkiewicza "zawiera treści o charakterze antysemickim, niosące znamiona nienawiści do Żydów, a także podające w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady Żydów podczas II wojny światowej". Stowarzyszenie zaznaczyło jednocześnie, że "ostateczną decyzję o usunięciu aukcji każdorazowo podejmuje Allegro na podstawie własnego regulaminu".

Do sprawy Ziemkiewicz odniósł się na swoim profilu na Twitterze. "Poważnie, "Allegro" blokuje sprzedaż mojej książki, powołując się jako na autorytet na bandę świrów?! Przekazuję sprawę prawnikom, niech się tym zajmą. A Państwo śpieszcie się kupować, w przyszłym tygodniu dodruk" - napisał.

Ponad tydzień temu sprzeciw wobec treści książki Ziemkiewicza wyraziło w liście otwartym Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. "Autor, którego książka jest promowana przez publiczne media, publikujące jej fragmenty, piszem.in.: "syjonizm pod wpływem Holokaustu, a raczej mitu Holokaustu, który sam zbudował, nabrał szczególnego okrucieństwa. Shoah dowiódł, twierdzą dziś jego prominentni przedstawiciele, że Żydzi muszą być bezwzględni+. Fragment ten, obok wątpliwości natury prawnej – mówienie o "micie Holokaustu" nosi znamiona penalizowanego kłamstwa oświęcimskiego" - czytamy.

Stowarzyszenie zaprotestowało "przeciwko promowaniu w mediach społecznościowych i publicznych tego rodzaju siejących nienawiść i szerzących kłamstwa opinii". "W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej (art. 256 pt. 2 i art. 257 kk) złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury" - poinformowało, apelując przy tym do dystrybutorów książki, księgarzy i sprzedawców o jej niepromowanie, a jeśli to możliwe - wycofanie ze sprzedaży.