"To była bardzo trudna decyzja, odwleczona w czasie, bo biliśmy się z myślami, czy przenieść imprezę, czy jednak ją odwołać" – napisali organizatorzy na Facebooku. "Na dzień dzisiejszy budżet tegorocznego festiwalu wynosi 0 zł (słownie: zero złotych), co ostatecznie uniemożliwia nam organizację wydarzenia w planowanym wcześniej terminie" - wyjaśnili.

Zapowiedziano, że "piąta edycja festiwalu z weekendu rozpoczynającego wakacje (3-5.07.2020) przenosi się na weekend kończący wakacje (28-30.08.2020)".

Jak podał na swojej stronie Instytut Książki, organizator festiwalu - Stowarzyszenie Re-prezentacje - ubiegało się o dofinansowanie lub grant m.in. w Narodowym Centrum Kultury i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz w Gminie Miejskiej Kraków. Część z tych konkursów nie została jeszcze rozstrzygnięta

Festiwal Non-Fiction jest – jak podkreślają organizatorzy – pierwszym w Polsce wydarzeniem dedykowanym w całości reportażowi. Miejscem większości spotkań jest kompleks budynków starej fabryki tytoniowej przy ul. Dolne Młyny w Krakowie.