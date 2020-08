Europejska Noc Literatury (ENL) to organizowane w różnych miastach kontynentu święto czytelników, którzy tego wieczoru usłyszeć mogą prozę w interpretacjach twórców kultury, a przy okazji odwiedzić przestrzenie miasta, które często na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. Europejska Noc Literatury odbywa się we Wrocławiu już po raz 9.

Reklama

Czytania we wszystkich lokalizacjach rozpoczną się w tym samym czasie i będą powtarzane co godzinę między 14 a 22. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, nie tylko umożliwi to uczestnikom wysłuchanie wszystkich 10 tekstów, ale i ułatwi bezpieczne wejście do i opuszczanie miejsca czytania.

Kuratorem tegorocznej odsłony wydarzenia jest dziennikarz literacki i pisarz Max Cegielski. Jest on też autorem koncepcji tematycznej Europejskiej Nocy Literatury, która odbędzie się pod hasłem "Podróż". Kluczem doboru tekstów nie będzie ich gatunek czy data wydania – zamiast tego wybrane książki połączy motyw szeroko pojętej podróży. "Dzięki temu możemy mieszać klasykę ze współczesnymi hitami wydawniczymi, literaturę wysoką z bardziej popularną, autorów poczytnych z mniej znanymi. Wybrane fragmenty ułożą się w mapę gatunków literackich Europy, epok historii oraz mapę geograficzną – zapewne nie całego kontynentu, ale przynajmniej większości jego regionów" – tłumaczył Cegielski.

Jak co roku, 10 wybranych przez kuratora fragmentów dzieł literackich zinterpretowane zostanie na żywo przez 10 znanych postaci polskiej kultury w 10 ciekawych, na co dzień trudno dostępnych lokalizacjach. W tym roku ze względu na trwającą pandemię aż 8 z 10 z nich to przestrzenie plenerowe.

Centralnym punktem sobotnich czytań będzie rondo Powstańców Śląskich, gdzie Grzegorz Małecki zaprezentuje fragment "Szlaków. Opowieści o wędrówkach" autorstwa Roberta Macfarlane’a.

Kolejnych dwóch czytań będziemy mogli wysłuchać w bezpośrednim sąsiedztwie okrągłego placu: po jego wschodniej stronie, w ogrodzie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz, Anna Dziewit-Meller zinterpretuje "Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym" Jennie Dielemans, po zachodniej – w Psim Parku, czyli na dawnej Górce Friebego spotkamy Jarosława Boberka, czytającego powieść Sylvaina Tessona "Lato z Homerem".

Z kolei na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Bolesława Krzywoustego Eliza Rycembel odczyta fragment biograficznych "Buntowniczek. Niezwykłego życia Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley" autorstwa Charlotte Gordon. Zieleniec między budynkami Uniwersytetu Ekonomicznego odwiedzi natomiast Andrzej Konopka, który zinterpretuje powieść Michela Houellebecqa "Mapa i terytorium".

Na przedwojennym stadionie Młodzieżowego Centrum Sportu ustęp z osobistego przewodnika Jurija Andruchowycza zatytułowanego "Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki" przeczyta Krzysztof Czeczot. Nieopodal, na terenie biurowego pop-upu Pod Ciśnieniem, dawnego Szpitala Kolejowego, usłyszymy Magdalenę Popławską, która przeczyta "Granicę. Na krawędzi Europy" autorstwa Kapki Kassabovej.

Najdalej wysuniętym na południe punktem tegorocznej edycji i jednocześnie ostatnią z plenerowych lokalizacji będzie Wrocławskie Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. W jego ogrodzie Krystyna Czubówna zaprezentuje sceny z "Ksiąg Jakubowych" dolnośląskiej noblistki Olgi Tokarczuk.

Dwa ostatnie czytania odbędą się we wnętrzach: w dawnym kinie "Oko", czyli klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej usłyszymy fragmenty "Czarodziejskiej góry" Thomasa Manna czytane przez Annę Dereszowską; a w najwyższej wieży Wrocławia, czyli w Sky Tower, wycinek "Mojej walki" Karla Ove Knausgarda zinterpretuje Andrzej Zieliński.