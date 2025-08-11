Wielka księga opowieści kryminalnych

"Wielka księga opowieści kryminalnych: zbrodnie pozornie niemożliwe" to 20 opowiadań na 500 stronach, które zebrał Otto Penzler. Podzielona została na tematycznie na 4 rozdziały:

Najwymyślniejsze sposoby na zabójstwo (Najbardziej znane i najchętniej czytane opowiadania o zbrodniach niemożliwych do popełnienia) Mordercze ostrza (Prawdopodobnie najbardziej powszechną metodą zabójstwa jest zadźganie ofiary w pomieszczeniu, do którego nikt nie ma dostępu.) Tajemnicze zniknięcia (Wielu ludzi marzy o tym, by zniknąć ze swojego dotychczasowego życia. Niektórzy rzeczywiście znikają, ponieważ sami tego chcieli. A niektórzy dlatego, że chciał tego ktoś inny. W ten sam sposób mogą znikać również rzeczy - nawet te bardzo duże.) Jak wykryć morderstwo (Kreatywny zabójca ma do wyboru wiele różnych sposobów popełniania morderstwa.) Skradzione owoce smakują najlepiej (Jak złodziej może wynieść łup ze ściśle strzeżonego miejsca? Wydaje si to niemożliwe, jednak się zdarza...)

Księga została oprawiona w grubą okładkę. Dzięki temu wygląda elegancko. Posiada również materiałową zakładkę, która przy tak obszernych pozycjach bardzo się przydaje. Estetyczne wydanie i ciekawa zawartość książki sprawiają, że jest ona dobrym pomysłem na prezent.

Zbrodnie pozornie niemożliwe

Zbrodnie pozornie niemożliwe mają to do siebie, że niezwykle rozbudzają ciekawość czytelnika. Ten głowi się i kombinuje na różne sposoby, jak mogło dojść do opisanej sytuacji. Zaczyna podejrzewać każdego. Bada tropy i próbuje łączyć fakty. Zwykle jednak rozwiązanie i tak jest zaskakujące, a osoba czytająca do końca pozostaje w niepewności. W przedstawionym zbiorze zbrodni pozornie niemożliwych najlepsze jest to, że są to krótkie opowieści i na rozwiązanie zagadki nie trzeba czekać kilkuset stron, ale na tyle długo, by wzbudzić niepohamowaną ciekawość. Jedno opowiadanie można przeczytać podczas spokojnego, letniego wieczoru.