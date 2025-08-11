Wielka księga opowieści kryminalnych
"Wielka księga opowieści kryminalnych: zbrodnie pozornie niemożliwe" to 20 opowiadań na 500 stronach, które zebrał Otto Penzler. Podzielona została na tematycznie na 4 rozdziały:
- Najwymyślniejsze sposoby na zabójstwo (Najbardziej znane i najchętniej czytane opowiadania o zbrodniach niemożliwych do popełnienia)
- Mordercze ostrza (Prawdopodobnie najbardziej powszechną metodą zabójstwa jest zadźganie ofiary w pomieszczeniu, do którego nikt nie ma dostępu.)
- Tajemnicze zniknięcia (Wielu ludzi marzy o tym, by zniknąć ze swojego dotychczasowego życia. Niektórzy rzeczywiście znikają, ponieważ sami tego chcieli. A niektórzy dlatego, że chciał tego ktoś inny. W ten sam sposób mogą znikać również rzeczy - nawet te bardzo duże.)
- Jak wykryć morderstwo (Kreatywny zabójca ma do wyboru wiele różnych sposobów popełniania morderstwa.)
- Skradzione owoce smakują najlepiej (Jak złodziej może wynieść łup ze ściśle strzeżonego miejsca? Wydaje si to niemożliwe, jednak się zdarza...)
Księga została oprawiona w grubą okładkę. Dzięki temu wygląda elegancko. Posiada również materiałową zakładkę, która przy tak obszernych pozycjach bardzo się przydaje. Estetyczne wydanie i ciekawa zawartość książki sprawiają, że jest ona dobrym pomysłem na prezent.
Zbrodnie pozornie niemożliwe
Zbrodnie pozornie niemożliwe mają to do siebie, że niezwykle rozbudzają ciekawość czytelnika. Ten głowi się i kombinuje na różne sposoby, jak mogło dojść do opisanej sytuacji. Zaczyna podejrzewać każdego. Bada tropy i próbuje łączyć fakty. Zwykle jednak rozwiązanie i tak jest zaskakujące, a osoba czytająca do końca pozostaje w niepewności. W przedstawionym zbiorze zbrodni pozornie niemożliwych najlepsze jest to, że są to krótkie opowieści i na rozwiązanie zagadki nie trzeba czekać kilkuset stron, ale na tyle długo, by wzbudzić niepohamowaną ciekawość. Jedno opowiadanie można przeczytać podczas spokojnego, letniego wieczoru.
