Podczas wtorkowej konferencji prasowej online jurorzy tegorocznej nagrody Bookera ujawnili finałową szóstkę nominowanych. W finale znalazło się sześć książek: "The New Wilderness" Diane Cook (USA), "This Mournable Body" Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), "Burnt Sugar" Avni Doshi (USA), "The Shadow King" Maaza Mengiste (Ethiopia/USA), "Shuggie Bain" Douglasa Stuarta (Scotland/USA) oraz "Real Life" Brandona Taylora (USA).

W tym roku większość listy stanowią debiuty. Jak zauważyła Gaby Wood, krytyczka i recenzentka, a także dyrektorka literacka Booker Prize Foundation, wśród finalistów są cztery pisarki i czworo autorów o kolorze skóry innym niż biały. W ostatnich latach fundacje Bookera krytykowano za faworyzowanie białych mężczyzn. Pierwszym czarnym laureatem był Paul Beatty nagrodzony w 2016 roku za "Sprzedawczyka", a pierwszą czarną pisarką z Bookerem jest ubiegłoroczna laureatka - Bernardine Evaristo.

W ubiegłorocznej edycji nagrodę podzielono dwie pisarki. Oprócz "Girl, Woman, Other" Evaristo nagrodzono także "Testamenty" Margaret Atwood.

Przyznawana od 1969 r. Nagroda Bookera to najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie w anglojęzycznym świecie. Zgłaszać można do niej książki napisane po angielsku, autorstwa pisarza dowolnej narodowości (wcześniej brano pod uwagę tylko książki z Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Brytyjskiej, Irlandii oraz Zimbabwe).

Osobną nagrodą jest międzynarodowy Booker przyznawany książkom tłumaczonym na angielski. W tym roku przyznano go 29-letniej niebinarnej pisarce Marieke Lucas Rijneveld z Niderlandów za debiutancką powieść "The Discomfort of the Evening".

Każdy z finalistów otrzymuje nagrodę w wysokości 2,5 tys. funtów. Zwycięzca bądź zwyciężczyni - dodatkowe 50 tys. funtów.