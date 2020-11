Stanisław Tekieli urodził się 18 września 1965 r. w Warszawie, ukończył katolickie Liceum Ogólnokształcące pw. św. Augustyna w Warszawie. Następnie studiował orientalistykę na Uniwersytecie Warszawskim, której nie ukończył - wyjechał do Pekinu.

Na początku lat 90. był korespondentem wojennym "Gazety Wyborczej" w Jugosławii. "Redagowałem korespondencje wielu reporterów wojennych, ale Staszek się spośród nich wyróżniał. Spojrzeniem na to, co wojna robi z życiem zwyczajnych ludzi. Okiem do detalu. Literackim językiem" - powiedział PAP Cichy.

W latach 2001-03 zbierał zeznania polskich świadków Zagłady Żydów dla Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Publikował opowiadania w "brulionie" oraz w "Lampie i Iskrze Bożej". Był analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich.

Wydał m.in. "Historie z dziupli", "Burdubastę albo skapcaniałego osła, czyli łacinę dla snobów", i "Burdabastę bis" – był bowiem miłośnikiemtego dawnego języka komunikacji międzynarodowej i moderatorem kółka łaciny żywej (Circulus Latinus Varsoviensis).

Jako zamiłowany varsavianista ukończył kurs przewodników po Warszawie. Ostatnią jego opublikowaną książką była "Klątwa Rabina i inne warszawskie mity" (2020).Pasjonował się też etymologią – śmierć przerwała pracę nad kolejną publikacją zatytułowaną roboczo „Łowcy słów”.

Stanisław Tekieli zmarł 19 listopada br. w wieku 55 lat