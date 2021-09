Tytuł „Let Love Rule” nie jest przypadkowy, ponieważ historia opowiedziana w książce kończy się w momencie wydania debiutanckiego albumu Lennego Kravitza, zatytułowanego właśnie „Let Love Rule”.

Poznajemy zatem pierwsze 25 lat życia Kravitza, przez które artysta przeprowadza nas w pierwszoosobowej narracji. Co go kształtowało, inspirowało? Jak stawał się dojrzałym muzykiem? Czego słuchał jako dziecko, kiedy odkrył w sobie dryg do muzyki, kto go motywował do podążania w tym kierunku?

Ale ta historia, to nie tylko muzyczna ścieżka. Lenny Kravitz szczerze mówi o rodzinie, pochodzeniu, zmaganiu z odkrywaniem swojej odmienności etnicznej, akceptacji tego, że ma tak egzotyczne korzenie (matka to pochodząca z Bahamów aktorka Roxie Alberthy Roker, ojciec to wzięty producent telewizyjny NBC pochodzenia ukraińsko-żydowskiego).