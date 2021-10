Instytut Pileckiego zainaugurował nagrodę z okazji przypadającej w tym roku 120. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Nagrodę mają otrzymywać autorzy najlepszych książek naukowych i reporterskich, które ukazały się w minionym roku po polsku lub po angielsku i dotykają polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Przyznawana będzie też nagroda specjalna za książkę, ukazującą przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych i miejsca szczególnego zagrożenia dla godności człowieka.

Nominacje

Spośród blisko setki książek zgłoszonych przez autorów i wydawców komisja konkursowa nominowała po pięć publikacji w trzech kategoriach.

Tytuły nominowane w kategorii naukowa książka historyczna to: "Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union" (Harvard University Press) Eliyany R. Adler; "Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920" (wydawnictwo Czarne) Andrzeja Chwalby; "Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty" (Instytut Pamięci Narodowej) Tomasza Kurpierza; "Security Empire: The Secret Police in Communist Eastern Europe" (Yale University Press) Molly Pucci; "Odnowa tej ziemi. I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979" (Centrum Myśli Jana Pawła II) Pawła Skibińskiego.

W kategorii reportaż historyczny nominowano tytuły: "Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość" (wydawnictwo Znak) Ewy Czaczkowskiej; "Jan Sehn. Tropiciel nazistów" (wydawnictwo Czarne) Filipa Gańczaka; "Walentynowicz. Anna szuka raju" (wydawnictwo Znak) Doroty Karaś i Marka Sterlingowa; "Więcej niż Enigma. Historia Antoniego Pallutha" (Klinika Języka) Beaty Majchrowskiej; "Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku" (wydawnictwo Czarne) Zbigniewa Rokity.

Książki nominowane w kategorii nagroda specjalna dla korespondentów wojennych to: "Marawi Siege. Stories from the Front Lines" (Journalism for Nation Building Foundation) Carmeli S. Fonbueny; "The Burmese Labyrinth: A History of Rohingya Tragedy" (Verso) Carlosa Sardiny Galache’a; "Our Bodies, Their Battlefield: What War Does to Women" (William Collins) Christiny Lamb; "White as the Shroud. India, Pakistan and War on the Frontiers of Kashmir" (Hurst & Company) Myry MacDonald; "Dying to Live: Stories from Refugees on the Road to Freedom" (Rowman & Littlefield) Danielle Velli.

Laureaci odbiorą nagrody – po 75 tys. i statuetkę – na gali w listopadzie.

Kapituła nagrody

W międzynarodowej kapitule nagrody zasiadają: dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński (przewodniczący); autor biografii Pileckiego Jack Fairweather; prawnuk rotmistrza – Krzysztof Kosior; oraz naukowcy i historycy: Marek Kornat, Claudia Weber, Marek Cichocki, Richard Butterwick-Pawlikowski, Patrycja Grzebyk, Wojciech Stanisławski.

Nagroda, której partnerem jest Muzeum Auschwitz, dofinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.