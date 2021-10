Co jest tak wyjątkowego w Izmirze, że warto poświęcić temu miastu całą książkę? Jakie wnioski, jako Polacy, możemy wyciągnąć obserwując aktualną sytuację w Turcji? Jak nowoczesne, europejskie podejście do życia współistnieje tam z tradycyjnymi, religijnymi wartościami? Posłuchajcie!

O PODOBIEŃSTWACH MIĘDZY TURCJĄ A POLSKĄ

Warto patrzeć na Turcję i śledzić, co się tam dzieje. Warto też poznać historię tego kraju, choć ja w książkach czy artykułach tylko sygnalizuję te wątki, na ile jest to potrzebne. Natomiast staram się nie przynudzać, bo monografii historycznych jest bardzo dużo i można do nich sięgnąć.

To, co dzieje się teraz w Turcji jest warte naszej uwagi. Podam przykład, który to dobrze zobrazuje: pod każdym tekstem, który piszę o Turcji, ukazują się komentarze i zawsze brzmią tak samo, a mianowicie, że gdyby zamienić nazwę kraju i nazwisko lidera politycznego, to właściwie mielibyśmy to samo, co w Polsce – tłumaczy Marcelina Szumer-Brysz.

O POPULARNOŚCI TURCJI JAKO KIERUNKU WAKACYJNEGO

W tym roku Turcja wyprzedziła Grecję, jeśli chodzi o kraje, do których Polacy jeżdżą na wakacje. Dlatego też warto wiedzieć, "z czym to się je". Warto wiedzieć, dokąd się jedzie i czego można się spodziewać i dlaczego to jest taki hitowy kierunek – podkreśla Szumer-Brysz.

O WYJĄTKOWYM CHARAKTERZE IZMIRU

Spotkałam się w Turcji z takim stwierdzeniem, że Izmir to jest ulubione miasto Turków.

A jest to ulubione miasto, zarówno Turków, jak i przyjezdnych, dlatego, że to jest najbardziej "swobodne" miasto w Turcji. Miasto z pędem ku wolności i równouprawnieniu i temu, żeby każdy się tam czuł dobrze i robił to, co mu odpowiada – wyjaśnia Marcelina Szumer-Brysz.

