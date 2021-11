Organizowany po raz piąty Festiwal promuje model polskiej powieści kryminalnej mocno osadzonej w realiach społecznych. Oprócz spotkań z autorami zaplanowano m.in. warsztaty pisarskie dla uczniów szkół podstawowych. Pierwszego dnia imprezy, w środę, z wielbicielami kryminałów spotka się Ryszard Ćwirlej.

Ten dziennikarz telewizyjny i pisarz, trzykrotnie nagrodzony Nagrodą Wielkiego Kalibru dla autorów powieści kryminalnych, jest znany jako autor cyklu powieści o milicjantach i policjantach z Poznania, z akcją toczącą się od lat 80. XX wieku do czasów współczesnych. Napisał też cykl kryminałów retro, do których należy najnowsza książka "Wszyscy słyszeli jej krzyk". To ona będzie głównym motywem spotkania w filii Karolew, które poprowadzi Andrzej Rostocki.

Na czwartek zaplanowano rozmowę z Wojciechem Miłoszewskim o jego najnowszej książce "Bez reszty". Pisarz debiutował beletrystyczną powieścią "Inwazja". Szerszej publiczności kojarzy się przede wszystkim jako scenarzysta popularnych seriali - "Wataha" oraz "Prokurator", a także ponad osiemdziesięciu odcinków serialu paradokumentalnego "Policjantki i Policjanci". Powieść "Bez reszty" jest drugim tomem kryminalnego cyklu powieściowego. Moderatorem spotkania będzie Marcin Filipowicz.

Autorka powieści kryminalnych, m.in. "Czarodziejka" oraz "Ogrodnik", których akcja rozgrywa się w Łodzi, Agnieszka Płoszaj spotka się z czytelnikami 24 listopada. Najnowszą częścią jej powieściowego cyklu jest "Bigamista" i do dyskusji o tej książce zachęcać będzie Andrzej Rostocki.

Na zakończenie Festiwalu 25 listopada zaplanowano wizytę Mariusza Czubaja i podsumowanie jego cyklu powieściowego "Polski psychopata". To sześć powieści, które mogą stanowić dobry punkt wyjścia do dyskusji o cechach polskiego modelu kryminału - poprowadzi ją Maria Berkan-Jabłońska

Czubaj jest laureatem nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej za powieści "21:37" (2009) i "R.I.P." (2017). Po ukończeniu cyklu "Polski psychopata" rozpoczął kolejny z bohaterem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i specjalistą od poszukiwań zaginionych, Marcinem Hłaską.

Wszystkie spotkania z autorami kryminałów odbędą się w Miejskiej Strefie Kultury, w filii Karolew przy ul. Bratysławskiej w Łodzi.