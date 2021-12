W mało znanych konferencjach, ks. Pawlukiewicz mówi o oczekiwaniu na światło i walce z wewnętrzną ciemnością.

Książka "Włącz światło! Nie daj się ciemności" to nie tylko lektura dobra w czasie Adwentu, ale też przewodnik na chwilę zwątpienia, który daje nadzieję w trudnych czasach, otwiera oczy, pomaga odnaleźć właściwą drogę.

"Często próbujemy historię odkryć intelektem. Jeszcze raz przestrzegam i bardzo was proszę, byście nad tym czuwali, żeby nigdy Boga nie zamienić w doktrynę, w suche pojęcia, które sobie w głowie będziemy układać (…). Po prostu dziwi mnie to, że Pana Boga próbujemy ująć w ramy rozumu, ale w innych kwestiach pozwalamy działać fantazji.

Myślę, że to nasza, księży, wina. Wielu ludzi przychodzi bowiem do nas z rzeczywistym bólem w sercu, a my, rozmawiając z nimi, żonglujemy utartymi, wciąż powtarzanymi formułkami: +Bóg jest wszechmogący+, +każdy ma swój krzyż+, +Chrystus nad tobą czuwa+. Po takiej rozmowie ci ludzie wracają do domu i wiedzą, że nic się nie zmieniło. Żeby tak się stało, trzeba dotrzeć do ich serca" - brzmi fragment jednego z nich.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa "Znak".