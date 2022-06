Międzynarodowy Duży Festiwal Czytania już od dekady rewolucjonizuje czytelnictwo w Polsce. W tym roku słynąca z eksperymentów impreza odbędzie się po raz dziesiąty, a po raz pierwszy zawita na warszawską Pragę. Od 24 do 26 czerwca 2022 r. pod hasłem „Do widzenia, do jutra!” przy Otwockiej 14, w dawnym kompleksie fabryk na legendarnych Szmulkach, zorganizowanych zostanie blisko 50 wydarzeń.

– Za nami dziesięć lat Big Book Festival, czas intensywnych zmian, szalonych pomysłów na odkrywanie literatury, dekada eksperymentów. A przede wszystkim czas emocjonujących spotkań z ludźmi i wspólnego życia czytaniem – mówi Anna Król, dyrektorka festiwalu, wyjaśniając, jaka atmosfera będzie towarzyszyć edycji pod hasłem „Do widzenia, do jutra!”. – Chcemy podsumować wszystko, co się nam razem udało. Czytanie jest dziś wśród najbardziej ekscytujących sektorów kultury, powiązaliśmy je ze sztukami wizualnymi, muzyką i teatrem. Książki są w centrum twórczych rozmów, budzą wzruszenia, a pisarze pomagają rozumieć świat. To jest wspólne osiągnięcie twórców literatury, jej promotorów i odbiorców. Big Book Festival od dekady jest nakręcaczem nowatorskich przemian – to żywy fenomen, który powstaje spontanicznie i dzięki energii społecznej. W tym roku chcemy świętować to, co dokonane, ale jeszcze bardziej chcemy pobiec naprzód. Literatura co dzień przynosi zachwyty, a my otwieramy się na nieznane i już czekamy na nowe jutro – dodaje Anna Król, prezeska Fundacji „Kultura nie boli”.

Warsztaty i happening

Cały festiwal, złożony z ponad 40 wydarzeń scenicznych, dyskusji, warsztatów i happeningów odbędzie się na otoczonej legendą Szmulowiźnie, czyli w dawnej dzielnicy robotniczej, która rozkwitała w XIX w. Kompleks budynków fabrycznych przy Otwockiej 14 na trzy czerwcowe dni zmieni się w literacki pępek świata. Spotkania, spektakle i koncerty odbędą się w halach i przestrzeniach, które do II wojny światowej służyły jako ważne centrum wyrobów gumowych (w tym uszczelek, wyżymaczek, butów sportowych i kaloszy), a przez cały okres PRL mieściły zakłady garmażeryjne, słynące z produkcji luksusowych kiełbas. Niszczejące od lat 90. XX w. budynki w nowym stuleciu zostały przekształcone w centrum artystyczne Fabryka Trzciny, a dziś działa tam kompleks Mała Warszawa.

– Byliśmy już z festiwalem na dworcach, w wytwórni serów, nieczynnej szkole i zabytkowym hotelu. Po raz pierwszy wędrujemy na Pragę Północ, do fascynującej dzielnicy przesyconej robotniczą historią, legendarnym sznytem i kodeksem honorowym. Szmulki to korzeń zmieniającej się Pragi. Każdy, kto chce czytać Warszawę ze zrozumieniem, powinien znać te rewiry – mówi Paulina Wilk, współtwórczyni festiwalu. – Warszawa nie przestaje nas inspirować, to miasto jest wielowarstwową opowieścią, a zrewitalizowane fabryki tworzą idealny kontekst dla festiwalu, który czerpie z miejskich wibracji i nie lubi powtórek.

Z okazji dziesiątych urodzin Big Book Festival szykuje dla czytelników Duży Bal Literacki, czyli wielką imprezę przebierańców pod hasłem „Jaką książką jesteś?”. Wszyscy uczestnicy mogą się przebrać za tytuł książki, jej temat lub głównego bohatera. Wstęp będzie wolny, a przebranie – obowiązkowe. Organizatorzy zapowiadają barwną i spektakularną celebrację literatury.

PROGRAM FESTIWALU

2 niepowtarzalne widowiska

Festiwal otworzy widowisko „Wolność seconhand” wg tekstów Swietłany Aleksjijewicz w reżyserii Tomasza Cyza. Mantry wojny i pragnienie wolności odnalezione w książkach noblistki zabrzmią obok dawnych polskich pieśni żałobnych w wykonaniu zespołu Polskie Znaki. Wystąpią Magdalena Czerwińska, Monika Kwiatkowska, Pola Błasik i Adam Woronowicz.

Na zamknięcie – spektakl „Kamienny sufit” wg książki Anny Król o pierwszych taterniczkach w reżyserii Anety Groszyńskiej i z muzyką Radka Łukasiewicza. O kobietach, które pragną wolności i wytyczają swoje ścieżki. Udział wezmą: Sara Celler-Jezierska, Magdalena Celmer, Matylda Damięcka i Agnieszka Przepiórska.

16 rozmów z pisarzami z Polski i z zagranicy. Wśród nich:

Georgi Gospodinow – bułgarski pisarz o światowej sławie, coraz częściej wskazywany jako kandydat do Literackiej Nagrody Nobla, Hari Kunzru – Brytyjczyk o indyjskich korzeniach, mieszkający w Nowym Jorku, autor głośnych powieści m.in. o rasizmie i nacjonaliźmie w USA, Gabriel Krauze – Brytyjczyk polskiego pochodzenia, nominowany za swą pierwszą powieść do Nagrody Bookera, Megan Nolan – irlandzka pisarka, autorka brawurowego debiutu „Akty desperacji“, Martín Caparrós – argentyński reporter, autor głośnego „Głodu“, w nowej książce odkrywający swoje polskie korzenie, Joanna Bator – laureatka Nagrody „Nike“, a ostatnio wielkiej sagi rodzinnej ze Śląska, Radek Rak – laureat Nagrody „Nike“ powracający tej wiosny z nową powieścią, Wit Szostak – prozaik i eseista, w nowej książce eksperymentujący z formą powieści oraz Agata Tuszyńska – przybliżająca postać wybitnego francuskiego pisarza, Romain Gary’ego.

12 rozmów inspirowanych literaturą, w tym:

czyli bestsellerowi autorzy Marcin Ciszewski i Maciej Siembieda w rozmowie o warsztacie pisarskim, „Jeszcze dochodzę do siebie“ – o tym, jak pisarze odkrywają losy Polek ocalałych z wojny, „Ratuj się, kto może!“ – o tym, czy można spokojnie czytać w niespokojnych czasach, dyskutują Magdalena Parys i Krzysztof Varga, „Książki mojego życia“ – o tym, co czyta i jak inspiruje ją to do podróży opowie Martyna Wojciechowska.

4 spacery przybliżające historię i współczesność warszawskiej Pragi Północ:

pójdziemy tropem rewolucji przemysłowej na Szmulowiźnie oraz ludzi i adresów, które złożyły się na legendę dzielnicy, wsłuchamy się w „Ścieżkę dźwiękową Pragi“, a z dziećmi odkryjemy miejski świat przyrody.

Wydarzenia na 10-lecie festiwalu:

Turniej wiedzy i niewiedzy o Big Book Festival – wraz publicznością i zaproszonymi gośćmi przypomnimy sobie, jak razem rozruszaliśmy kulturę czytania, a na Literackim balu przebierańców pod hasłem „Jaką książką jesteś?“ bawić się będziemy w przebraniach przy muzyce Buslava.