Bocian. Nieautoryzowana biografia

– Jak wygląda bocian w Afryce? Tak samo jak w Polsce. Nie przechodzi jakiejś gwałtownej, ewolucyjnej zmiany, nie przeistacza się w jakiegoś superbohatera, wygląda tak samo. Może różnić się tym, że w Polsce możemy go zaobserwować w takim stanie, w takiej fazie, kiedy wymienia swoje narzędzia lotu, czyli największe, najważniejsze pióra w swoim skrzydle tzw. lotki. One u nas są wymieniane ze starych na nowe, część z nich, nie wszystkie na raz oczywiście i wtedy możemy zobaczyć takie szybujące bociany z gniazda na łąkę kiedy są pojedynczych piór pozbawione. W Afryce zawsze będą miały komplet tych piór. To nie są takie ptaki jak kaczki krzyżówki, które możemy obserwować w naszych parkach, gdzie samce są pięknie wybarwione, mają stalowo, zielonkawo, błyszczące, metalicznie połyskujące głowy. Gdzie teraz pójdziemy, w lipcu lub sierpniu, do parku zauważmy, że nie ma ich, zniknęły, wszędzie pływają samice – mówi Adam Zbyryt, biolog, zoolog, popularyzator nauki.

Adam Zbyryt – biolog, zoolog, popularyzator nauki. Zawodowo związany z Uniwersytetem w Białymstoku. Miłośnik emocjonalnego i intelektualnego życia zwierząt. Autor trzech książek przyrodniczych: „Ptaki Puszczy Białowieskiej. Opowieści o mieszkańcach niezwykłego lasu” (2020), „Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt” (2021), „Bocian. Nieautoryzowana biografia” (z prof. Piotrem Tryjanowskim; 2022) i kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych i naukowych. Razem z Marcinem Cichońskim prowadzi cykl audycji przyrodniczych „Dwóch ludzi z puszczy” na antenie Radia 357. Otrzymał tytuł „Popularyzatora Nauki 2021” w kategorii Animator w konkursie zorganizowanym przez serwis PAP „Nauka w Polsce”. Jego największą pasją jest odkrywanie złożonych relacji w świecie zwierząt i przekazywanie wiedzy na ich temat.