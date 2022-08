Z 14 książek, które ubiegały się o nominację finałową jury wybrało następujące tytuły: Alhierd Bacharewicz, „Sroka na szubienicy”, tłum. Igor Maksymiuk, Jan Maksymiuk, Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” (Białoruś); Kapka Kassabova „W stronę Ochrydy. Podróż przez wojnę i pokój”, tłum. Krzysztof Środa, Wydawnictwo Czarne (Bułgaria); Zoltán Mihály Nagy, „Szatański pomiot”, tłum. Daniel Warmuz, Warsztaty Kultury (Węgry); Edward Pasewicz, „Pulverkopf”, Wielka Litera (Polska); Jaroslav Rudiš, „Ostatnia podróż Winterberga”, tłum. Małgorzata Gralińska, Książkowe Klimaty (Czechy); Andrzej Stasiuk, „Przewóz”, Wydawnictwo Czarne (Polska); Katarzyna Surmiak-Domańska, „Czystka”, Wydawnictwo Czarne (Polska).

Od 2020 roku autorki i autorzy książek zakwalifikowanych do finału mogą liczyć na nagrody pieniężne w wys. 5 tys. zł. Zwycięzca otrzyma 150 tys. zł.

Także przekłady

Angelus trafia co roku także do autorki lub autora przekładu zwycięskiej książki na język polski. W przypadku, gdy laureatem jest pisarz z Polski, jury wskazuje tłumacza innej z finałowych pozycji. Nagroda za przekład w 2020 r. uległa podwyższeniu i wynosi 40 tys. zł. Z kolei na zdobywcę Nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej przyznawanej w plebiscycie internetowym przez czytelników czeka trzymiesięczne stypendium pisarskie we Wrocławiu.

Angelus jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności. Przyznawana jest za najlepszą książkę prozatorską wydaną w języku polskim w roku poprzednim. Organizatorem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus jest Wrocławski Dom Literatury, a fundatorem miasto Wrocław.