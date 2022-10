W rozmowie z prowadzącym na antenie telewizji CBS talk-show Stephenem Colbertem Martin zwrócił uwagę na to, jak "mroczna" staje się fantasy i opowiadania sciencie-fiction, które coraz bardziej przypominają dystopijny charakter współczesnego świata. - Wojna nuklearna wydała się nagle możliwa, to zagrożenie znów jest z nami - zauważył.

Na pytanie o to, co możemy zrobić, gdy Putin użyje broni atomowej, odpowiedział, nawiązując do swojego najbardziej znanego dzieła: "Chciałbym mieć smoka, którym mógłbym polecieć na Kreml".

Odnosząc się do pracy nad kolejną częścią sagi "Gra o tron", powiedział, że "posuwa się naprzód" z "Wiatrami Zimy". "Myślę, że będzie to naprawdę obszerna książka, prawdopodobnie dłuższa niż każda z poprzednich" - zauważył.