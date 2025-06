Frederick Forsyth był autorem takich powieści jak m.in. "Dzień Szakala", "Akta Odessy" czy "Psy wojny".

Od pilota RAF po informatora MI6

W latach 1956-1958 Forsyth był pilotem RAF. Potem został dziennikarzem. Najpierw pracował w małej lokalnej gazecie w Norfolk, a następnie został zatrudniony w agencji Reutera.

Reklama

W 1965 przeszedł do BBC i został asystentem korespondenta wojennego. W 1967 roku wyjechał do Afryki, gdzie trwał konflikt zbrojny między Nigerią a Biafrą. Tam został współpracownikiem brytyjskiej agencji wywiadowczej MI6, do czego przyznał się po 50 latach. Dla brytyjskiego wywiadu pracował też w NRD i RPA.

Międzynarodowy sukces "Dnia Szakala"

Sławę zyskał w 1971 roku, gdy ukazała się jego powieść "Dzień Szakala", opowiadająca o zamachu na prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’'. Książka stała się światowym bestsellerem i zapoczątkowała ogromną popularność pisarza na świecie.

"Dzień Szakala" został zekranizowany w 1973 roku, a reżyserem filmu o tym samym tytule był urodzony w Rzeszowie Amerykanin Fred Zinnemann. W Szakala wcielił się w nim Edward Fox.

Reklama

Kultowy thriller był ekranizowany jeszcze parokrotnie. Książka doczekała się wersji bollywoodzkiej "August 1" (1988), a także adaptacji "Szakal" (1997) z Brusem Willisem w tytułowej roli, zaś ostatnio popularnego serialu z Eddiem Redmayne'em, który można oglądać na platformie SkyShowtime.

70 milionów sprzedanych książek

W sumie Frederick Forsyth napisał około 20 powieści, które sprzedały się w ok. 70 mln egzemplarzy na całym świecie.