Seria książek o Harrym Potterze powstała wiele lat temu, a mimo to do dziś cieszy się ogromną popularnością. Historię młodego czarodzieja i jego znajomych zna wielu dzieci i dorosłych na całym świecie. Jeśli czytałeś tę książkę, to ten quiz jest dla ciebie. Sprawdź, ile wiesz o książkach J. K. Rowling.

Przejdź do quizu