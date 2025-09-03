Arcydzieła literackie. Dopasuj bohatera do powieści. Quiz dla moli książkowych
dzisiaj, 116 minut temu
Nie wyobrażasz sobie życia bez czytania? Z klasyką literatury jesteś za pan brat? W takim razie ten quiz, w którym musisz wykazać się znajomością bohaterów literackich, to będzie dla Ciebie pestka! Ale wszyscy mogą w nim sprawdzić swoją wiedzę beletrystyczną – i wyciągnąć własne wnioski.
