Nie wyobrażasz sobie życia bez czytania? Z klasyką literatury jesteś za pan brat? W takim razie ten quiz, w którym musisz wykazać się znajomością bohaterów literackich, to będzie dla Ciebie pestka! Ale wszyscy mogą w nim sprawdzić swoją wiedzę beletrystyczną – i wyciągnąć własne wnioski.

