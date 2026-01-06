Grupa fanów kryminałów rośnie z roku na rok. Czytają, komentują i zachęcają innych do lektury ulubionych autorów. Jeżdżą na festiwale literatury kryminalnej i spotykają się z autorami. Co polecają czytelnicy popularnych w sieci grup fanowskich?

Dlaczego czytamy kryminały?

Amatorzy kryminałów podkreślają, że tego typu książki to jednocześnie doskonała rozrywka i wspaniałe ćwiczenie dla umysłu. Razem z detektywami i policjantami rozwiązujemy przecież kryminalne zagadki. Poza tym, jak podkreślają specjaliści, lubimy kryminały ponieważ pozwalają one nam na symboliczne wyładowanie tkwiących w nas emocji. Fascynuje nas zło, które możemy oglądać z bezpiecznej pozycji ulubionego fotela.

Reklama

Top 5 polskich bestsellerów kryminalnych

To piątka najlepszych kryminałów według czytelników. Prezentujemy je w kolejności alfabetycznej. To najchętniej czytane w 2025 r. kryminały polskich autorów.

Maciej Siembieda "Sobowtór"

"Sobowtór" to - jak zwykle u Macieja Siembiedy - wciągająca akcja, porywająca intryga i świetne tło historyczne. Siódmy tom opowieści o śledztwach prokuratora IPN Jakuba Kani jest książką z gatunku tych "nieodkładalnych". "Sobowtór" potwierdza, że Maciej Siembieda to mistrz nad mistrzami. Jakub Kania prowadzi śledztwo w sprawie handlu dziełami sztuki i fałszerstw. Są tu wątki dotyczące Gemella, legendarnego, genialnego fałszerza. Przenosimy się między Warszawą, Wiedniem, Francja i wojennym Krakowem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Anna Kańtoch "Trzecia osoba"

Anna Kańtoch po raz kolejny udowadnia swoje mistrzostwo. "Trzecia osoba" to opowieść o meandrach ludzkiej pamięci i odkrywaniu przerażających tajemnic. Oto trójka rodzeństwa straciła rodziców w niewyjaśnionych nigdy okolicznościach. Gdy po latach nowy lokator ich dawnego domu zaczyna amatorskie śledztwo, powracają wspomnienia – różne, niepokojąco niezgodne, naznaczone traumą. Anna Kańtoch z mistrzowską precyzją snuje mroczną historię o pamięci, rodzinie i cienkiej granicy między pragnieniem odkrycia prawdy a lękiem przed tym, co może się ujawnić.

"Bezkarny" - Remigiusz Mróz

Główny bohater powieści pt. "Bezkarny" Remigiusza Mroza to czarujący, ale bezwzględny manipulator i oszust, który wykorzystuje samotne kobiety, by je okraść. Gdy stawiają opór, zagraża ich życiu, pozostając nieuchwytnym dla policji, dopóki nie napotyka na kogoś, kto pragnie wymierzyć mu sprawiedliwość.

"Schronisko, które zostało zapomniane" Sławka Gortycha

"Schronisko, które zostało zapomniane" to opowieść, w której Gortych tropi zagadki starego hotelu położonego w Karpaczu Górnym, Hotelu Sanssouci, który po wojnie funkcjonował jako FWP Urocza. W hotelu znajdowała się kiedyś katownia Urzędu Bezpieczeństwa, siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy i tajna siedziba ambasady Japonii. Jest też oczywiście schronisko - schronisko PTTK "Nad Łomniczką", które znajduje się w Karkonoszach, w Karpaczu.

"Rytuał" Wojciech Chmielarz

Książka Wojciecha Chmielarza pt. "Rytuał" to siódma odsłona cyklu o komisarzu Jakubie Mortce. Akcja kryminału rozgrywa się w Karkonoszach, które, jak się okazuje, skrywają wiele krwawych tajemnic.

"Krawiec", Vincent V. Severski

"Krawiec" to thriller szpiegowski. Vincent V. Severski łączy w nim opowieść o realiach pracy wywiadu z międzynarodowymi intrygami i osobistymi rozterkami postaci. Jak to w powieściach z gatunku, fabuła pełna jest sekretów, zdrad i działań zza kulis, a autor nie unika pytań o lojalność, tożsamość i cenę prawdy. Są też przełomowe dla Polski wydarzenia i bohaterowie znani z wcześniejszych książek Severskiego. Rok 2003. Polska stoi u progu historycznej decyzji o wejściu do Unii Europejskiej, a w cieniu oficjalnej polityki trwają przygotowania do operacji "Iraqi Freedom". Gdy w Warszawie pojawia się rosyjski agent, polski kontrwywiad rusza do akcji.

Top 5 zagranicznych bestsellerów kryminalnych

"Podejrzany X", Keigo Higashino

"Podejrzany X" - Keigo Higashino to kryminał prosto z Japonii. Śledztwo w sprawie zbrodni prowadzą detektyw Kusanagi i genialny fizyk Yukawa. Zwrotów akcji tu nie brakuje, ale ważniejsza jest umiejętność budowania napięcia przez Higashino – oddziałującego także na zachodnich czytelników. Tłumaczenie Klaudia Ciurka.

"Anna O" Matthew Blake'a

"Anna O" Matthew Blake'a opowiada historię Anna Ogilvy, która przez 4 lata jest w śpiączce. znaleziono ją pogrążoną w głębokim śnie, w zakrwawionym ubraniu i z nożem kuchennym w dłoni, tuż obok ciał jej dwojga najserdeczniejszych przyjaciół. Popełniła zbrodnię stulecia, lecz nikt nie jest w stanie wybudzić jej z sennego koszmaru. Przebudzenie Anny O to nie koniec historii, to dopiero jej początek. Tłumaczenie Piotr Cieślak.

"Naznaczony", Robert Galbraith (J.K. Rowling)

"Naznaczony" Roberta Galbraitha to kolejna opowieść o śledztwach Cormorana Strike'a Sprawa niezidentyfikowanej ofiary wystawi Robin i Cormorana na najwyższą próbę. Do kogo należą okaleczone zwłoki znalezione w skarbcu sklepu ze srebrem? Policja twierdzi, że zna tożsamość ofiary. Tymczasem kobieta, która zgłasza się do Agencji Detektywistycznej Strike i Ellacott, jest przekonana, że to ciało jej chłopaka, który zniknął, zostawiając ją z niemowlęciem. Tłumaczenie Anna Gralak.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Zanim powiesz żegnaj" - Reese Witherspoon i Harlan Cobena

Hollywoodzka gwiazda Reese Witherspoon i autor bestsellerowych kryminałów Harlan Coben połączyli siły. Razem napisali powieść pt. "Zanim powiesz żegnaj", której główną bohaterką jest Maggie McCabe - chirurżka wojskowa w amerykańskiej armii. Kobieta ciesząca się ogromnym zaufaniem i uznaniem, podziwiana. Jednak nawet jej pozycja w armii nie uchroniła jej przed tragedią - zostaje pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Ratunek przychodzi z niespodziewanej strony - chirurżka decyduje się wkroczyć w świat bogactwa, do zamkniętej kliniki, luksusowych wnętrz, najnowszych technologii. Ta decyzja powoduje, że nie jest jednak bezpieczna, a po zniknięciu jednego z pacjentów, wie, że musi uciekać, by nie podzielić jego losu. Tłumaczenie: Janusz Ochab.