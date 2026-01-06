Grupa fanów kryminałów rośnie z roku na rok. Czytają, komentują i zachęcają innych do lektury ulubionych autorów. Jeżdżą na festiwale literatury kryminalnej i spotykają się z autorami. Co polecają czytelnicy popularnych w sieci grup fanowskich?
Dlaczego czytamy kryminały?
Amatorzy kryminałów podkreślają, że tego typu książki to jednocześnie doskonała rozrywka i wspaniałe ćwiczenie dla umysłu. Razem z detektywami i policjantami rozwiązujemy przecież kryminalne zagadki. Poza tym, jak podkreślają specjaliści, lubimy kryminały ponieważ pozwalają one nam na symboliczne wyładowanie tkwiących w nas emocji. Fascynuje nas zło, które możemy oglądać z bezpiecznej pozycji ulubionego fotela.
Top 5 polskich bestsellerów kryminalnych
To piątka najlepszych kryminałów według czytelników. Prezentujemy je w kolejności alfabetycznej. To najchętniej czytane w 2025 r. kryminały polskich autorów.
- Maciej Siembieda "Sobowtór"
"Sobowtór" to - jak zwykle u Macieja Siembiedy - wciągająca akcja, porywająca intryga i świetne tło historyczne. Siódmy tom opowieści o śledztwach prokuratora IPN Jakuba Kani jest książką z gatunku tych "nieodkładalnych". "Sobowtór" potwierdza, że Maciej Siembieda to mistrz nad mistrzami. Jakub Kania prowadzi śledztwo w sprawie handlu dziełami sztuki i fałszerstw. Są tu wątki dotyczące Gemella, legendarnego, genialnego fałszerza. Przenosimy się między Warszawą, Wiedniem, Francja i wojennym Krakowem.
- Anna Kańtoch "Trzecia osoba"
Anna Kańtoch po raz kolejny udowadnia swoje mistrzostwo. "Trzecia osoba" to opowieść o meandrach ludzkiej pamięci i odkrywaniu przerażających tajemnic. Oto trójka rodzeństwa straciła rodziców w niewyjaśnionych nigdy okolicznościach. Gdy po latach nowy lokator ich dawnego domu zaczyna amatorskie śledztwo, powracają wspomnienia – różne, niepokojąco niezgodne, naznaczone traumą. Anna Kańtoch z mistrzowską precyzją snuje mroczną historię o pamięci, rodzinie i cienkiej granicy między pragnieniem odkrycia prawdy a lękiem przed tym, co może się ujawnić.
- "Bezkarny" - Remigiusz Mróz
Główny bohater powieści pt. "Bezkarny" Remigiusza Mroza to czarujący, ale bezwzględny manipulator i oszust, który wykorzystuje samotne kobiety, by je okraść. Gdy stawiają opór, zagraża ich życiu, pozostając nieuchwytnym dla policji, dopóki nie napotyka na kogoś, kto pragnie wymierzyć mu sprawiedliwość.
- "Schronisko, które zostało zapomniane" Sławka Gortycha
"Schronisko, które zostało zapomniane" to opowieść, w której Gortych tropi zagadki starego hotelu położonego w Karpaczu Górnym, Hotelu Sanssouci, który po wojnie funkcjonował jako FWP Urocza. W hotelu znajdowała się kiedyś katownia Urzędu Bezpieczeństwa, siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy i tajna siedziba ambasady Japonii. Jest też oczywiście schronisko - schronisko PTTK "Nad Łomniczką", które znajduje się w Karkonoszach, w Karpaczu.
- "Rytuał" Wojciech Chmielarz
Książka Wojciecha Chmielarza pt. "Rytuał" to siódma odsłona cyklu o komisarzu Jakubie Mortce. Akcja kryminału rozgrywa się w Karkonoszach, które, jak się okazuje, skrywają wiele krwawych tajemnic.
- "Krawiec", Vincent V. Severski
"Krawiec" to thriller szpiegowski. Vincent V. Severski łączy w nim opowieść o realiach pracy wywiadu z międzynarodowymi intrygami i osobistymi rozterkami postaci. Jak to w powieściach z gatunku, fabuła pełna jest sekretów, zdrad i działań zza kulis, a autor nie unika pytań o lojalność, tożsamość i cenę prawdy. Są też przełomowe dla Polski wydarzenia i bohaterowie znani z wcześniejszych książek Severskiego. Rok 2003. Polska stoi u progu historycznej decyzji o wejściu do Unii Europejskiej, a w cieniu oficjalnej polityki trwają przygotowania do operacji "Iraqi Freedom". Gdy w Warszawie pojawia się rosyjski agent, polski kontrwywiad rusza do akcji.
Top 5 zagranicznych bestsellerów kryminalnych
- "Podejrzany X", Keigo Higashino
"Podejrzany X" - Keigo Higashino to kryminał prosto z Japonii. Śledztwo w sprawie zbrodni prowadzą detektyw Kusanagi i genialny fizyk Yukawa. Zwrotów akcji tu nie brakuje, ale ważniejsza jest umiejętność budowania napięcia przez Higashino – oddziałującego także na zachodnich czytelników. Tłumaczenie Klaudia Ciurka.
- "Anna O" Matthew Blake'a
"Anna O" Matthew Blake'a opowiada historię Anna Ogilvy, która przez 4 lata jest w śpiączce. znaleziono ją pogrążoną w głębokim śnie, w zakrwawionym ubraniu i z nożem kuchennym w dłoni, tuż obok ciał jej dwojga najserdeczniejszych przyjaciół. Popełniła zbrodnię stulecia, lecz nikt nie jest w stanie wybudzić jej z sennego koszmaru. Przebudzenie Anny O to nie koniec historii, to dopiero jej początek. Tłumaczenie Piotr Cieślak.
- "Naznaczony", Robert Galbraith (J.K. Rowling)
"Naznaczony" Roberta Galbraitha to kolejna opowieść o śledztwach Cormorana Strike'a Sprawa niezidentyfikowanej ofiary wystawi Robin i Cormorana na najwyższą próbę. Do kogo należą okaleczone zwłoki znalezione w skarbcu sklepu ze srebrem? Policja twierdzi, że zna tożsamość ofiary. Tymczasem kobieta, która zgłasza się do Agencji Detektywistycznej Strike i Ellacott, jest przekonana, że to ciało jej chłopaka, który zniknął, zostawiając ją z niemowlęciem. Tłumaczenie Anna Gralak.
- "Zanim powiesz żegnaj" - Reese Witherspoon i Harlan Cobena
Hollywoodzka gwiazda Reese Witherspoon i autor bestsellerowych kryminałów Harlan Coben połączyli siły. Razem napisali powieść pt. "Zanim powiesz żegnaj", której główną bohaterką jest Maggie McCabe - chirurżka wojskowa w amerykańskiej armii. Kobieta ciesząca się ogromnym zaufaniem i uznaniem, podziwiana. Jednak nawet jej pozycja w armii nie uchroniła jej przed tragedią - zostaje pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Ratunek przychodzi z niespodziewanej strony - chirurżka decyduje się wkroczyć w świat bogactwa, do zamkniętej kliniki, luksusowych wnętrz, najnowszych technologii. Ta decyzja powoduje, że nie jest jednak bezpieczna, a po zniknięciu jednego z pacjentów, wie, że musi uciekać, by nie podzielić jego losu. Tłumaczenie: Janusz Ochab.
