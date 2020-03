Wszystko zaczyna się od słowa – stwierdził Mick Jagger. Wokalista Rolling Stonesów kręcił już filmy i serial „Winyl” (HBO). Teraz zadebiutuje w dziedzinie długo uważanej za rynkową niszę dla amatorów. Z trójką partnerów biznesowych: producentami Victorią Pearman i Steve’em Bingiem oraz nominowanym do Oscara scenarzystą Joshem Olsonen założył firmę Rainy Day produkującą podkasty, która w styczniu podpisała umowę na siedem produkcji z Warner Bros. Digital Networks.

Radio bez ramówki

„Przestaniesz przewijać zdjęcia na Instagramie, zaczniesz słuchać podkastów” – sugeruje brytyjski „Women’s Health” w materiale o nawykach, które mogą poprawić nasze samopoczucie. Powołując się na dane Ofcomu (Office of Communications – urząd kontrolujący media), magazyn podaje, że już 7,1 mln osób w Wielkiej Brytanii słucha podkastów co tydzień. To więcej niż co dziesiąty mieszkaniec kraju. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba słuchaczy się podwoiła, a tylko w zeszłym roku przybyło ich 24 proc. „Każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy chce się bawić, edukować czy zainspirować” – zachwala podkasty „Women,s Health”.

Podkastów słucha już ponad jedna trzecia ludzi na świecie (takie dane podaje najnowszy „Digital News Report” przygotowany przez Reuters Institute w 2019 r.). Natomiast w grupie wiekowej do 35 lat robiła to już co druga osoba. Większość słuchaczy używa do tego komórki. Korzystają z różnych aplikacji, np. Podcasty z App Store, Spotify, Stitcher i Podcasty Google.

W Polsce tak dokładnych badań tej stosunkowo nowej formy medialnej nikt nie prowadzi, ale raczkująca branża wyczuwa dobry trend. – Ostatni rok to podkastowy boom – uważa Klaudia Chruściel, odpowiedzialna za rozwój tej kategorii w Storytel – platformie, która daje dostęp do audiobooków w abonamencie, a autorskie podkasty wprowadziła do oferty pod koniec 2018 r. – Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków. Rośnie liczba twórców, wydawców i nowych tytułów, a co za tym idzie, także świadomość gatunku i coraz więcej osób interesuje się tą formą audio – podkreśla.

Coraz więcej, ale nie wszyscy. Wyjaśnijmy więc, że podkast – lub z angielskiego podcast – to dostępna w internecie audycja słowna, której kolejnych odcinków można słuchać online lub po pobraniu na smartfon, odtwarzacz plików dźwiękowych, komputer czy tablet. W zasadzie jest to zatem radio, którego ramówkę sami sobie układamy z materiałów dostępnych w sieci, a tworzonych zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów.

