Musical "Wicked", który już za kilka dni będzie miał swoją polską premierę w Teatrze Roma, zostanie wystawiony w tzw. wersji non-replica, czyli takiej, która nie powtarza rozwiązań z oryginalnej inscenizacji nowojorskiej.

Musical "Wicked". O czym jest?

"Wicked" opowiada historię wyjątkowej przyjaźni dwóch dziewczyn, które po raz pierwszy spotykają się jako studentki magii. Ich niezwykłe przygody w Oz doprowadzą do tego, że w końcu spełnią swoje przeznaczenie, jedna z nich staje się Glindą – Dobrą Czarownicą z Południa, zaś druga Elfabą – Złą Czarownicą z Zachodu.

Reklama

Fabuła odnosi się do stereotypów w postrzeganiu dobra i zła, jest też pretekstem do poniesienia kwestii relatywizmu ludzkich zachowań, hipokryzji, braku akceptacji dla odmienności oraz tematów związanych z przyjaźnią, miłością, władzą i manipulowaniem opinią publiczną.

Musical "Wicked". Kiedy polska premiera w Teatrze Roma?

Światowa premiera "Wicked" miała miejsce 30 października 2003 roku w Gershwin Theatre na nowojorskim Broadwayu. Tytuł ten jest tam grany nieprzerwanie do dzisiejszego dnia. "Wicked" doczekał się około 8 tysięcy przedstawień i znajduje się obecnie na 4. miejscu listy najdłużej prezentowanych na Broadwayu musicali wszech czasów. Tuż przed nim znalazły się "Upiór w operze", "Chicago" oraz "Król lew".

Trwa ładowanie wpisu

Na londyńskim West Endzie premiera "Wicked" odbyła się w roku 2006 i tam także wystawiany jest do dzisiejszego dnia. Musical ten wystawiano także w wielu krajach świata, m.in. w Japonii, Korei, Hiszpanii, Australii i Niemczech, Meksyku. Polska premiera musicalu "Wicked" odbędzie się 5 kwietnia br. (sobota).

Kto gra w musicalu "Wicked"?

Reżyserem spektaklu jest Wojciech Kępczyński. W roli Elfaby zobaczymy Natalię Krakowiak, Zofię Nowakowską i Marię Tyszkiewicz, jako Galindę/Glindę Annę Federowicz, Patrycję Mizerską i Agnieszkę Przekupień, a jako Fijero Marcina Franca oraz Janka Traczyka.

Ile kosztują bilety na "Wicked"?

Bilety na musical "Wicked" są jeszcze dostępne. Na spektakle grane do czerwca są to pojedyncze sztuki. Ceny wahają się od 120 do 190 zł. Teatr Roma ogłosił, że w piątek (4 kwietnia) do sprzedaży trafią bilety na spektakle musicalu "Wicked" zaplanowane na wrzesień i październik.