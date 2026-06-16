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Koncerty Dawida Podsiadło w ogniu krytyki. Artysta odpowiada. "Chodzi mi tylko o hajs"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:43
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Podsiadło
Koncerty Dawida Podsiadło w ogniu krytyki. Artysta odpowiada. "Chodzi mi tylko o hajs"/AKPA
Dawid Podsiadło musiał zmierzyć się z falą krytyki po ostatnich koncertach jakie zagrał na stadionach. Fani zarzucali mu m.in. słabe nagłośnienie miejsca, w których występował i niezbyt dobrą jakość występów. Artysta postanowił odnieść się do tych zarzutów. Zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób. "Chodzi mi tylko o hajs" - stwierdził żartobliwie.

Dawid Podsiadło ruszył w trasę koncertową

Dawid Podsiadło to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Artysta właśnie ruszył w trasę koncertową "Obrotowy Tour". Jego występy na Stadionie Śląskim w Chorzowie nie uszły uwadze krytyków.

Fala krytyki po koncercie Dawida Podsiadło

Mimo, że fani byli zachwyceni występem Dawida Podsiadło, pojawiły się głosy niezadowolenia dotyczące m.in. nagłośnienia imprezy. "Dawid, bawiłam się świetnie, ale niech dźwiękowcy sprawdzą Ci nagłośnienie", "Koncert bardzo dobry, ale nagłośnienie na płycie było fatalne" - pisali fani artysty. Byli też tacy, którzy porównali ten koncert z występami Podsiadło sprzed dwóch lat. "Prawda jest taka, że ta trasa pod względem nagłośnienia i wykonania jest słaba" - pisali.

Festiwal Dawida Podsiadło w ogniu krytyki. "Totalny niewypał"
Festiwal Dawida Podsiadło w ogniu krytyki. "Totalny niewypał"

"Ciągle mam za mało pieniędzy"

Dawid Podsiadło postanowił odnieść się do tych zarzutów. Skomentował je w charakterystyczny dla siebie sposób. Czytałem, że ostatnio wyglądałem, jakbym imprezował trzy dni. Po pierwsze, nie wiem, kiedy imprezowałem jeden dzień ostatnio, chyba że jako "impreza" macie na myśli, że gram w gry cały czas. To jest mój typ imprezy. Chyba po prostu tak wyglądam. Przepraszam was - powiedział.

Ludzie w komentarzach, które czytałem, mają rację. Chodzi mi tylko o hajs i zawsze o to mi chodziło. Przepraszam, ale uważam, że po tylu latach powinniśmy być ze sobą szczerzy. Moją karierę uratował Kuba Wojewódzki, istnieję tylko dzięki niemu. Przyjął mnie do serca jako król TVN-u. A ja zawsze chciałem tylko więcej pieniędzy. Ciągle mam za mało pieniędzy. Dlatego błagam was, oddajcie nam opaski po koncercie - dodał. Miał na myśli świecące opaski, które uczestnicy koncertu otrzymywali przy wejściu do obiektu.

Kim jest Dawid Podsiadło?

Dawid Podsiadło urodził się i wychował w Dąbrowie Górniczej. W 2011 wystartował w pierwszej edycji programu X Factor, w której odpadł na tzw. bootcampie, czyli w drugim etapie eliminacji.

W 2012 ponownie wystartował w programie i tym razem dotarł do odcinka finałowego, w którym decyzją telewidzów został laureatem drugiej edycji programu. Jego debiutancki album "Comfort and Happiness" ukazał się w 2013 roku. Na swoim koncie ma również takie albumy jak:

  • Annoyance and Disappointment (2015)
  • Małomiasteczkowy (2018)
  • Lata dwudzieste (2022)

W 2025 roku Dawid Podsiadło wyznał, że jest w związku. Tożsamość swojej partnerki ukrywa. W 2025 roku po raz pierwszy zorganizował festiwal "Zorza". Projekt realizowany był w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Katowicach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: koncertDawid Podsiadłodawid podsiadło koncert
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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