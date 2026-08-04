Leon Niemczyk był aktorem, którym zachwycały się kolejne pokolenia widzów. Grał dużo i dobrze. Sławę przyniosły mu głównie filmy, w których zagrał w czasach PRL. Współpracował z takimi reżyserami jak Roman Polański, Aleksander Ford, czy Wojciech Jerzy Hass.
Zagrał w 400 filmach
Aktor zagrał w ponad 400 polskich i 150 zagranicznych filmach. Cieszył się uznaniem nie tylko ze względu na swój talent aktorski, ale też charyzmę i osobowość. Był człowiekiem, który uwodził nie tylko widzów, ale też kobiety. Sam przyznawał, że był mężczyzną, który łatwo ulegał kobietom. Byłem żonaty z Jugosłowianką, Rosjanką, Kubanką, Polkami, Niemką. Wie pani, byłem jakiś kochliwy - wyznał w jednym z wywiadów.
Leon Niemczyk podczas wojny brał udział w powstaniu warszawskim. Po jego upadku chciał wrócić do Krakowa, ale został aresztowany i wywieziony na teren III Rzeszy. Tam pracował jako technik drogowy i budował tory kolejowe wrócił do pracy pod Wrocławiem.
Inżynier z pasją do aktorstwa
Gdy wrócił do Polski, po wojnie pracował w Stoczni Gdańskiej. Jednocześnie chodził do amatorskiego studia teatralnego. Grywał w warszawskim Objazdowym Teatrze Komedii Muzycznej, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz bydgoskim Teatrze Ziemi Pomorskiej. W 1952 zdał eksternistyczny egzamin aktorski.
W jakich filmach zagrał Leon Niemczyk?
Jego debiutem filmowym była "Celuloza" Jerzego Kawalerowicza. Dla pracy przy tej produkcji przeprowadził się z Warszawy do Łodzi i zamieszkał tam na stałe. W życiu zawodowym Leona Niemczyka pojawiły się kolejne propozycje głównych ról filmowych. Aktor zagrał m.in. w takich produkcjach jak:
- "Pociąg"
- "Nóż w wodzie"
- "Baza ludzi umarłych"
- "Wielki Szu"
- "Eroica"
- "Rękopis znaleziony w Saragossie"
- "Sztos"
- "Akademia Pana Kleksa"
W tym ostatnim filmie wcielił się w postać złego charakteru, czyli Filipa Golarza. Postacią tą na dobre zapisał się w pamięci dzieci i młodzieży czasów PRL. Przez dekady grywał również w serialach takich jak:
- "Czterdziestolatek"
- "07 zgłoś się"
- "W labiryncie"
- "Złotopolscy"
- "Ranczo".
Cytat Leona Niemczyka
Prywatnie Leon Niemczyk, jak twierdził, był sześciokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była aktorka Tatiana Zaunar. Owocem tego związku jest córka Monika. W 2000 roku związał się z Iwoną Ławicką, która stała się jego spadkobierczynią. "Mnie się wydaje, że najlepszy sposób na kobietę, to konto w banku." - mówił w wywiadzie w 2004 roku.
Leon Niemczyk uwodził nie tylko w filmach, ale też w życiu prywatnym. W wywiadach, których udzielał mówił o swoim podejściu do życia, ale i zawodu. Słowa, które padły w jednym z nich, wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Leon Niemczyk mówił: "Dopóki jeszcze mam siły i działają moje szare komórki, dopóki na chleb nie mówię »ptaptja« – to chcę grać. Naturalnie, jeżeli będą mnie chcieli".
Leon Niemczyk zmarł na raka płuc. Odszedł 29 listopada 2006 roku w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły właśnie w tym mieście, na łódzkim Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej, w części rzymskokatolickiej.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.