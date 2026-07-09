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Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka miała 75 lat

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:37
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Bonnie Tyler
Bonnie Tyler/Shutterstock
O jej śmierci poinformowała rodzina. Autorka hitów jak m.in. Total Eclipse of the Heart i It's a Heartache zmarła w szpitalu w Portugalii. Dwa miesiące temu artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit.

"Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby” - napisano w komunikacie na stronie internetowej artystki. W maju artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Jak informował jej rzecznik, potem przebywała na oddziale intensywnej terapii.

Znak rozpoznawczy brytyjskiej wokalistki

Mocny, chropowaty głos - to znak rozpoznawczy brytyjskiej wokalistki, która sukcesy zaczęła odnosić pod koniec lat 70. XX wieku dzięki utworom "Lost in France" i "It's a Heartache". Największą popularność przyniosła jej monumentalna ballada "Total Eclipse of the Heart" z 1983 r. W 2013 r. wokalistka reprezentowała Zjednoczone Królestwo na festiwalu Eurowizji.

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Źródło PAP
Tematy: nie żyjeBonnie Tyler
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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