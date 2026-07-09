Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka miała 75 lat

"Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby” - napisano w komunikacie na stronie internetowej artystki. W maju artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Jak informował jej rzecznik, potem przebywała na oddziale intensywnej terapii.

Znak rozpoznawczy brytyjskiej wokalistki

Mocny, chropowaty głos - to znak rozpoznawczy brytyjskiej wokalistki, która sukcesy zaczęła odnosić pod koniec lat 70. XX wieku dzięki utworom "Lost in France" i "It's a Heartache". Największą popularność przyniosła jej monumentalna ballada "Total Eclipse of the Heart" z 1983 r. W 2013 r. wokalistka reprezentowała Zjednoczone Królestwo na festiwalu Eurowizji.