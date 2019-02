Krystynie Jandzie przyznano tytuł najlepszej aktorki w kategorii World Cinema Dramatic. Została wyróżniona za główną rolę w filmie "Słodki koniec dnia" w reżyserii Jacka Borcucha, do którego scenariusz pomagał pisać Szczepan Twardoch.

Janda gra w nim nagrodzoną Noblem pisarkę Marię, polską Żydówkę, która mieszka w Volterze w Toskanii.

"Słodki koniec dnia" to kolejny film tego reżysera, który został dobrze przyjęty przez publiczność i krytyków na festiwalu. Wcześniej Borcuch pokazywał tam "Wszystko, co kocham" i "Nieulotne". Za zdjęcia do tego drugiego wyróżniony został Michał Englert.