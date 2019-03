Nagroda zostanie wręczona 30 marca podczas 19. Dni Tischnerowskich w Krakowie - poinformowali na wtorkowej konferencji prasowej organizatorzy wydarzenia. Patronem nagrody jest zmarły w 2000 r. ks. Józef Tischner - kapłan, filozof, publicysta i pisarz, autor m.in. "Historii filozofii po góralsku", "Filozofii dramatu" i "Sporu o istnienie człowieka".

O. Ludwik Wiśniewski został nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego, będącego kontynuacją Tischnerowskiego "myślenia według wartości". Jury doceniło jego książkę "Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę", w której – jak podkreślono w werdykcie - o. Wiśniewski "odważnie upomina się o powrót do wartości ewangelicznych - w myśleniu o Polsce i o świecie".

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować "nieszczęsny dar wolności", nagrodę otrzyma literaturoznawca Łukasz Garbal, autor biografii "Jan Józef Lipski". - Łukasz Garbal proponuje swym czytelnikom lekcję dojrzałego patriotyzmu, który łączy, a nie dzieli – zaznaczyli jurorzy.

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych, współtworzących "polski kształt dialogu Kościoła i świata", nagrodzeni zostali Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak za działalność w ramach Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od ponad ćwierćwiecza nieprzerwanie wyposaża tysiące polskich szpitali w sprzęt ratujący życia i za to, że uczą innych "radości pomagania" i pokazują, że "dobro nie ma pokoleniowych, narodowych czy światopoglądowych granic".

Nagroda jest przyznawana od 2001 r. Jej fundatorami są: Grupa Ergo Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz 33 tys. zł.

Temat przewodni tegorocznych Dni Tischnerowskich, które potrwają od 27 do 30 marca to: "Człowiek. Nowe wyzwania". Gościem głównym będzie chirurg transplantolog prof. Marek Krawczyk, który 28 marca wygłosi wykład "Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne?".

- Chirurgia jest sztuką, oprócz tego, że jest rzemiosłem. Na stu chirurgów 85-90 to wspaniali rzemieślnicy, reszta to artyści. Należy do nich prof. Marek Krawczyk. Całe życie specjalizował się w chorobach narządów jamy brzusznej i w tej dziedzinie osiągnął znaczące sukcesy. Zajął się transplantologią wątroby – zarówno od dawców zmarłych jak i żywych – mówił we wtorek rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Jak podkreślił, w codziennej praktyce lekarzy pojawiają się zasadnicze pytania: dokąd doprowadził nas postęp techniki? co można zrobić dla chorego? czy to jest konieczne i potrzebne? kiedy i jak pacjentowi i rodzinie powiedzieć, że interwencja nie ma sensu? - Ta druga strona była, jest i będzie, bo nie ma stuprocentowych sukcesów w medycynie – dodał prof. Nowak, podkreślając, że prof. Marek Krawczyk jest doskonałym adresatem takich trudnych pytań.

Sekretarz Rady Programowej Dni Tischnerowskich Wojciech Bonowicz mówił, że po raz pierwszy pojawi się tematyka medyczna, choć ks. Józef Tischner wiele dla środowiska lekarskiego i we współpracy z tym środowiskiem zrobił uczestnicząc m.in. w konferencjach. - Wśród nowych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć są wyzwania dotyczące medycyny, zwłaszcza technologii. Zadajemy siebie pytania, co wolno, czego nie wolno, gdzie należy postawić granice – mówił Bonowicz.

Dodał, że w tym roku dyskusja z udziałem filozofów będzie koncentrowała się wokół tego, jak dzisiaj wygląda filozofia człowieka. Trzeci temat będzie dotyczył przemocy i nienawiści, a inspiracją do rozmowy będzie tekst ks. Tischnera "Jak przerwać spiralę nienawiści?".

Fragment książki "Kot pilnujący myszy" zawierającej artykuły ks. Tischnera przeczyta 29 marca na scenie AST aktor Robert Więckiewicz.

Z twórczością ks. Tischnera będzie się można zetknąć w miejscach publicznych, m.in. w "Strefie Tischnera" w siedzibie Radia Kraków, gdzie 21 marca o godz. 17.00 odbędzie się debata "Kim jest dobry człowiek?".

Nowością tegorocznej edycji Dni Tischnerowskich jest to, że "Strefa Tischnera" zagości na pokładzie pociągu relacji Kraków – Sopot. W sobotę 23 marca w wagonie nr 7 będzie można spotkać laureatów Nagrody im. Tischnera: Janinę Ochojską, Wojciecha Jagielskiego, Jerzego Sosnowskiego oraz Kubę Wygnańskiego.

Głównym organizatorem i gospodarzem tegorocznych Dni Tischnerowskich jest Uniwersytet Jagielloński we współpracy z wydawnictwem Znak, Fundacją Kultury Chrześcijańskiej "Znak", Akademią Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II i Instytutem Myśli Józefa Tischnera. Wydarzenie wspierają Ergo Hestia, AGH i miasto Kraków.