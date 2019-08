Obecność brytyjskich autorek na sopockim festiwalu nie będzie przypadkowa, ponieważ tegoroczna edycja Literackiego Sopotu poświęcona będzie głównie kobietom.

"Czasy mamy niewątpliwie ciekawe, pełne chaosu, bólu i zawiedzionych nadziei. Stoimy w obliczu zmieniającej się Europy, niepewni, co przyniesie jutro. Odnosząc się do licznych zagrożeń, w tym tych dotyczących naszych wolności, swobodnej wymiany myśli, czy praw, jakie nam przysługują, postanowiliśmy zająć się m.in. przypomnieniem osiągnięć brytyjskich sufrażystek, feministek czy tzw. nowych feministek. Skupiliśmy się bardziej na pokazaniu kobiet historycznie ważnych dla brytyjskiej kultury i ważnych obecnie przez to, co piszą niż na sięganiu po +silne+ męskie nazwiska” – powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, pomysłodawczyni festiwalu Literacki Sopot, wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula.

W ramach cyklu "Kobiety piszą przyszłość" będzie można się spotkać z trzema autorkami: Reni Eddo-Lodgge - dziennikarką, specjalizującą się w literaturze faktu, uznaną przez "Guardiana" za "jedną spośród 30 najważniejszych w mediach cyfrowych"; Ntailan Lolkoki, która o przemocy wobec kobiet i okaleczaniu żeńskich narządów płciowych napisała w autobiograficznej książce "Skrzydła dla motyla" oraz Lijia Zhang - brytyjską korespondentkę z Chin, której sławę przyniósł pamiętnik "Socjalizm jest Piękny. Wspomnienia robotnicy z czasów nowych Chin".

W rozmowach pt. "London calling", nawiązujących do popularnej piosenki The Clash, wystąpią: Katie Green - autorka graficznego pamiętnika "Lżejsza od swojego cienia" opowiadającego o zmaganiu się z anoreksją; Sarah Perry, która z "Wężem z Essex" znalazła się na szczycie bestsellerów w Wielkiej Brytanii; Isabel Greenberg - ilustratorka, która stała się znana dzięki swojej pierwszej powieści graficznej "Encyklopedia Wczesnej Ziemi" oraz Sarah Hall, której zbiór opowiadań "Madame Zero i inne opowiadania" w tłumaczeniu Miłki Jankowskiej ukaże się premierowo nakładem Wydawnictwa Pauza.

Podczas Literackiego Sopotu odbędzie się również polska premiera najnowszej książki "Pod powierzchnią" (tłum. Jan Kabat, wyd. Świat Książki) Daisy Johnson, najmłodszej w historii autorki nominowanej do Man Booker Prize.

W trakcie festiwalu zaplanowano także cztery debaty.

Uczestnikami dyskusji pt. „Od Mary Wollstonecraft do Virginii Woolf" będą Charlotte Gordon i Laura Marcus. Podczas debaty „W cieniu” o swojej pracy opowiedzą tłumacze Jacek Dehnel, Antonia Lloyd-Jones i Maciej Świerkocki. W debacie "Wokół Frankensteina Mary Shelley, czyli o współczesnym odczytaniu mitu" wezmą udział Eileen Hunt Botting, Grzegorz J. Nalepa i Lisa Vargo. Gośćmi rozmowy pt. "Obywatelstwo w epoce brexitu" będą natomiast Madeline Grant, James Paton, Anand Menon i Piotr Witwicki.

Na festiwalu nie zabraknie też cyklu spotkań pod hasłem "H/historia". Jego gośćmi będą m.in. polsko–szwedzki pisarz i dziennikarz Maciej Zaremba Bielawski; publicysta Grzegorz Gaudena, autor książki "Lwów - Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918" oraz Joanna Ostrowska, autorka książki "Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej".

Nawiązaniem do zeszłorocznej edycji Literackiego Sopotu, której mottem była literatura francuska, będzie wizyta Érica Emmanuela Schmitta, jednego z najczęściej czytanych i wystawianych autorów francuskojęzycznych na świecie. Twórca nie tylko spotka się ze swoimi czytelnikami, ale także zagra w spektaklu na podstawie swojej najnowszej książki "Madame Pylinska i sekret Chopina". Przedstawienie odbędzie się w Sali Balowej hotelu Sofitel Grand Sopot.

Literacki Sopot 2019 to także m.in. warsztaty literackie i kulinarne, gry interaktywne, seanse kinowe oraz czytania performatywne.

Festiwal zakończy się w niedzielę 18 sierpnia.

W 2017 r. tematem przewodnim sopockiego festiwalu była literatura hiszpańskojęzyczna. Trzy lata temu - literatura izraelska, cztery lata temu - czeska, pięć lata temu - rosyjska, a przed sześcioma laty - skandynawska i islandzka. Pierwsza edycja Literackiego Sopotu poświęcona była polskiemu reportażowi.(PAP)