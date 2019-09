Profesor Dariusz Stola konkurs na dyrektora Muzeum Żydów Polskich POLIN wygrał ponad 4 miesiące temu, ale nadal czeka na decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o powołaniu go na to stanowisko.

Stola został powołany na dyrektora tego muzeum 1 marca 2014 r.

10 maja br. "wygrał swoje stanowisko", ale jak mówił w rozmowie z TOK FM - Jest bezrobotny, na utrzymaniu żony i codziennie czeka na pismo od pana ministra, będące następstwem wyniku konkursu. Wygrał ten konkurs i czeka na decyzję pana ministra.

Dziennikarz TOK FM dopytywał profesora co myśli osoba, która wygrywa konkurs przechodząc całą drogę kwalifikacji, a zmuszona jest do czekana tak długo na powrót do pracy?

- Zaskoczenie, bo są pewne obyczaje w postępowaniu. Nie wiem, jak to będzie w innych konkursach ogłaszanych przez pana ministra. Kto po takim doświadczeniu będzie się do nich zgłaszał? – odpowiedział Stola.