Po trzech latach pracy w poniedziałek rusza portal internetowy: www.zbiory.mnk.pl, którego stworzenie wymagało zaangażowania ponad 120 osób: od kustoszy, którzy wybrali dzieła i przygotowali opisy, przez konserwatorów, tłumaczy, pracowników Pracowni Fotograficznej MNK, po działy promocji i edukacji.

"Zależy nam na tym, by z cyfrowych zasobów muzeum korzystali nie tylko profesjonaliści, jak było do tej pory, ale jak najszersze grono użytkowników. Atutem tego portalu jest bardzo rozbudowany i intuicyjny sposób wyszukiwania. Chodzi o popularyzację sztuki, ale też o ułatwienie dostępu do informacji o naszych zbiorach. Ktoś, kto będzie pisał np. pracę licencjacką lub przygotowywał prezentację będzie mógł bez problemu pobrać reprodukcję" – mówił PAP zastępca dyrektora MNK ds. strategii, rozwoju i komunikacji Łukasz Gaweł.

"Liczymy też na użytkowników komercyjnych. Marzę np. żeby któryś z wydawców chciał zilustrować podręcznik do historii reprodukcjami dzieł sztuki, broni i rzemiosła z naszej kolekcji" – dodał Gaweł.

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum z przymiotnikiem "narodowe" w nazwie w Polsce. W tym roku obchodzi 140-lecie istnienia, jego zbiory liczą ok. 900 tys. eksponatów. "Wyboru tych, które zostały zdigitalizowane dokonali pracownicy poszczególnych działów. Z jednej strony to dzieła najcenniejsze, z drugiej także obiekty mniej znane" - powiedział dyrektor Gaweł.

Dla miłośników sztuki to także szansa na zobaczenie dzieł, które na co dzień są w magazynach. Informacje są publikowane w domenie publicznej, odbiorcy bez żadnych ograniczeń będą mogli pobrać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i wykorzystać je do własnych celów, również komercyjnych.

Zdjęciom dzieł sztuki - obrazów, rzeźb, grafik, fotografii i wyrobów rzemiosła artystycznego - towarzyszą merytoryczne opisy, a także eseje przedstawiające je w szerszym kontekście historii sztuki.

Już wkrótce portal ma być poszerzony o informacje o kolejnych obiektach z muzealnej kolekcji, które zostały zdigitalizowane i opisane podczas realizacji innych projektów. "Ten przyrost będzie dość szybki. Portal ma nie tylko na celu upowszechnianie dzieł sztuki, ale także ich zabezpieczenie" – podkreślił Łukasz Gaweł.

Portal został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jest przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Powstał w ramach projektu "Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 i z dotacji Ministerstwa Kultury. Całkowita wartość projektu to ponad 9 mln zł, z czego dotacja ministerstwa to 2 mln 162 tys. zł.