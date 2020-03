Rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel poinformował PAP, że niedostępne dla zwiedzających będzie całe miejsce pamięci: zarówno były niemiecki obóz Auschwitz I, jak też były Auschwitz II-Birkenau.

W ub.r. teren byłego niemieckiego obozu zwiedziło 2,32 mln osób z całego świata.

W ostatnim czasie spadek liczby odwiedzających jest zauważalny. Dotyczy szczególnie obszarów dotkniętych koronawirusem – wskazał rzecznik.

Bartosz Bartyzel przypomniał, że już wcześniej muzeum podjęło szereg działań profilaktycznych. To działania prowadzące zarówno do zmniejszenia liczby osób przebywających na terenie Miejsca Pamięci w jednym czasie, jak i takiego trybu zwiedzania, aby w przestrzeniach zamkniętych nie znajdowało się jednocześnie zbyt wiele grup. Do odwołania wstrzymano możliwość osobistego korzystania z zasobów archiwum, zbiorów i biblioteki. Wszelkie zapytania w zakresie ewentualnych kwerend są możliwe drogą mailową – poinformował.

Muzeum zaleciło biurom podróży i organizatorom wyjazdów do Miejsca Pamięci rezygnację z przyjazdów osób z miejsc, w których stwierdzono zakażenie.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.