"Zachęcamy do słuchania Radia POLIN! W codziennych blokach programowych możecie posłuchać relacji ze spotkań w ramach lubianych cykli Czytelnia POLIN i Żydowskie ABC, wywiadów ze świadkami historii, wykładów oraz wieczorów z muzyką czerpiącą w żydowskiej tradycji" - podało w środę muzeum, przypominając, że internetowa rozgłośnia działa już od 15 kwietnia. Radio to pomysł muzeum na przybliżanie kultury żydowskiej w Polsce.

Codzienne i stałe bloki Radia POLIN to m.in. rozmowy ze świadkami historii - w czwartek placówka proponuje relacje Polaków i Żydów dotyczące Holokaustu zatytułowane "Kryjówka pod podłogą", "Codzienność w ukryciu", "Mamo, nie oddawaj mnie!"; z kolei w piątek to np. "Zestaw do śledzików" - relacja Danuty Orzeszko-Bałuk - i "Całe życie kochała Polskę" - relacja o Róży Zawadzkiej, która organizowała struktury opieki nad dziećmi podczas niemieckiej okupacji i współdziałała z Ireną Sendlerową przy wyprowadzaniu ich z getta warszawskiego i umieszczaniu w bezpiecznych schronieniach po tzw. aryjskiej stronie.

Propozycje z cyklu "Nauka w Radiu POLIN" to spotkania np. w czwartek z Marią Ciesielską pt. "Obywatelskość - jak ją rozwijać? Z doświadczeń wychowawczych Janusza Korczaka" czy w piątek z Christhardtem Henschelem pt. "Lojalność. Żydzi i wojsko między integracją i wykluczeniem". Blok programowy "Żydowskie ABC" to z kolei forma przybliżania żydowskiej kultury; w czwartek propozycja POLIN przewiduje rozmowę o ekologii po żydowsku.

W codziennym życiu muzeum bardzo popularne były spacery po wystawie stałej z przewodnikami. W radiu POLIN można ich posłuchać w formie audycji, np. w czwartek słuchaczy czeka spacer po galerii "Paradisus Iudaeorum (1569–1648)" dotyczącej współistnienia kultury żydowskiej i polskiej - jak podkreśliła placówka - w Rzeczpospolitej Tolerancyjnej Szlacheckiej. W piątek zaś można wpaść do słynnej "Ziemiańskiej" na pół czarnej - będzie to spacer po świecie poetów, malarzy i filmowców żydowskich w międzywojennej Polsce, czyli prezentacja popularnej galerii "Na żydowskiej ulicy (1918–1939)".

Wieczorami zaś w Radiu POLIN można posłuchać muzyki; już w środę utworów Jacaszka / Vox Varshe; w czwartek planowany jest koncert "Kolberg po żydowsku", czyli repertuar grany dawniej przez polskich Żydów z małych miasteczek i wsi; w piątek - koncert "Czas wesela".

Więcej informacji o ramówce - w niedzielę wieczorem planowana jest audycja po spotkaniu z księdzem Adamem Bonieckim - a także o tym, w jaki sposób można w internecie posłuchać Radia POLIN, znajduje się na stronie internetowej muzeum.

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. "To miejsce spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom takim, jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów" - podała placówka.