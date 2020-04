Niektórym kinomaniakom wydarzenia ostatnich tygodni z pewnością przywodzą na myśl sceny ze znanych filmów. I choć dla części z nas realia nowej codzienności przypominać mogą komediodramat, zamkniętym z powodu epidemii instytucjom kultury z pewnością kojarzą się bardziej z planem filmu katastroficznego. W wyniku konieczności zaprzestania działalności, wiele małych kin, studyjnych i lokalnych, stanęło w obliczu ogromnego kryzysu. Wiadomo już, że plan stopniowego odmrażania gospodarki przewiduje ponowne otwarcie kin na ostatnim, czwartym etapie. Bez pomocy z zewnątrz część z nich może nie dotrwać do tego czasu. Dlatego teraz, bardziej niż zwykle, kameralne kina takie jak warszawskie Kino Amondo, krakowska Agrafka, poznańskie Rialto czy Charlie w Łodzi, potrzebują wsparcia.

Kina istnieją dla widzów, ale też dzięki widzom. – mówi prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Marlena Gabryszewska – Sytuacja, z którą przyszło nam się mierzyć jest naprawdę poważna. Wierzymy jednak, że tak, jak miłośnicy sztuki filmowej mogą liczyć na niezawodne repertuary naszych kin, tak my możemy liczyć na wsparcie fanów srebrnego ekranu. Mając na uwadze perspektywę zapowiadanych kolejnych miesięcy kwarantanny, abyśmy mogli wrócić i wciąż cieszyć naszych widzów, potrzebne jest każde wsparcie.

Jak tłumaczy Marlena Gabryszewska, aż 30% kin należących do Stowarzyszenia Kin Studyjnych to kina prywatne, które nie korzystają z dotacji miejskich czy rządowych na bieżące funkcjonowanie. Podstawą ich działalności wciąż pozostają wpływy z grania regularnego repertuaru, co w obecnej sytuacji stało się po prostu niemożliwe

Z propozycją wsparcia kin studyjnych wychodzi Kino TV – kanał filmowy prezentujący kultowe tytuły, które zaistniały właśnie dzięki wielkim ekranom, a teraz dostarczają nam rozrywki w domowych warunkach. Dlatego, solidaryzując się z branżą kinową, Kino TV rusza z akcją #pomagamzKinoTV. W ten sposób pragnie zwrócić uwagę na ciężką sytuację zagrożonych kin i zachęcić widzów do zaangażowania się w pomoc, by wspólnie móc nieść realne wsparcie.

W ramach akcji #pomagamzKinoTV na stronie https://pomagam.kinotv.pl/ można zarezerwować bezpłatny bilet na domowy seans „Filmów Twojego życia” na Kino TV. W proponowanym repertuarze znajdziemy hitowe produkcje, które znamy i kochamy. Za wygenerowane w ramach akcji bilety, Kino TV przekaże po 1 zł na rzecz Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Dodatkowo, jeśli tylko uczestnicy akcji uznają, że są w stanie zrobić jeszcze więcej, mogą w łatwy sposób doliczyć dowolną kwotę, jaką chcieliby wesprzeć zagrożone kina w ramach indywidualnej wpłaty. Zebrana w ramach akcji #pomagamzKinoTV suma zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Bilety z akcji #pomagamzKinoTV można udostępniać w mediach społecznościowych zachęcając znajomych do przyłączenia się do działania. To, co teraz dla większości z nas oznacza tylko parę kliknięć, dla małych kin może stać się szansą na szczęśliwe zakończenie tej historii.