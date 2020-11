Z powodu epidemii koronawirusa Międzynarodowy Festiwal Kryminału oraz towarzysząca mu gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru, które miały odbyć się we Wrocławiu w maju, zostały przeniesione na listopad. Niemal wszystkie wydarzenia festiwalowe odbędą się online.

Festiwal rozpoczną w środę dwie dyskusje. O kryminale po wrocławsku opowiedzą pisarze pochodzący ze stolicy Dolnego Śląska: Nadia Szagdaj, Mieczysław Gorzka, Michał Kuzborski i Jędrzej Pasierski. Z kolei pisarze, którzy na co dzień wykonują inne zawody, porozmawiają o tym, gdzie zaczyna się profesjonalne pisarstwo i co to tak naprawdę oznacza.

Tego dnia wieczorem w Muzeum Teatru zaplanowano także premierę spektaklu „Śledztwo” będącego koprodukcją Wrocławskiego Teatru Współczesnego oraz Teatru Ad Spectatores. Scenariusz spektaklu w reżyserii Macieja Masztalskiego jest adaptacją jednej z dwóch kryminalnych powieści w dorobku Stanisława Lema. Jak podkreślają twórcy spektaklu, akcja powieści Lema toczy się w męskim świecie brytyjskiej policji, a punktem wyjścia do pracy nad przedstawieniem, było obsadzenie w głównych rolach wyłącznie kobiet. Przedstawienie będzie można zobaczyć także w każdy kolejny dzień festiwalu.

W ramach 17. odsłony wydarzenia zaplanowano także spotkania m.in. z Katarzyną Bondą, Mariuszem Czubajem, Zygmuntem Miłoszewskim, Wojciechem Chmielarzem, Jakubem Ćwiekiem i Anną Kańtoch.

Odbędą się także dyskusje m.in. o wpływie literatury anglosaskiej na polską literaturę, o przekraczaniu granic gatunku czy o współpracy wydawcy i grafika. W programie znalazły się też wykłady, z których będzie można dowiedzieć się, jak zostać pisarzem i „planować jak zawodowiec”.

Punktem kulminacyjnym festiwalu będzie przyznanie Nagrody Wielkiego Kalibru. Otrzyma ją autor najlepszej powieści kryminalnej lub sensacyjnej, wydanej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. Do tegorocznego finału nominowano siedem książek: „Toksyczni” Tomasza Duszyńskiego, „Raj” Marty Guzowskiej, „Paradoks kłamcy” Michała Kuzborskiego, „Wada” Roberta Małeckiego, „Roztopy” Jędrzeja Pasierskiego, „Ukryta sieć 2. Kimkolwiek jesteś” Jakuba Szamałka oraz „Warszawianka” Idy Żmiejewskiej.

Gala, podczas której ogłoszone zostanie nazwisko tegorocznego laureata odbędzie się 7 listopada. Tego dnia z czytelnikami spotka się także tegoroczny laureat Honorowej Nagrody Wielkiego Kalibru Zygmunt Miłoszewski.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe, poza spektaklem „Śledztwo”, odbędą się online. Transmisje z wydarzeń będzie można oglądać na fanpage'ach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału oraz Portalu Kryminalnego. Festiwal potrwa do 8 listopada.