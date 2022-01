Na stronie resortu kultury przypomniano, że Jarosław Sellin jest doktorem nauk humanistycznych. Po studiach na Uniwersytecie Gdańskim pracował jako nauczyciel w V LO w Gdańsku, a następnie, w latach 1989-93, jako nauczyciel akademicki w swojej Alma Mater, specjalizując się w historii nowożytnej XVI-XVIII wieku. Prowadził również zajęcia z historii sztuki.

Od roku 1990 pracował jako dziennikarz w tygodniku "Młoda Polska", a później w TVP i Telewizji Polsat.

W 1998 r. objął funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka. W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Od 1983 r. związany z opozycją antykomunistyczną. Wziął udział w obradach okrągłego stołu w tzw. podstoliku młodzieżowym. W tym samym roku zatrudnił się też jako urzędnik działu szkoleń związkowych w Komisji Krajowej "Solidarności", będąc formalnym członkiem związku.

W latach 1990-91 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w latach 1991-93 do Koalicji Republikańskiej, a następnie Partii Konserwatywnej. W maju 2005 r. zdecydował się kandydować – z sukcesem – do Sejmu RP z list komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 r. został ponownie wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

We wrześniu 2010 r. przystąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość, jest członkiem PiS w Kole Gdańsk.

Od listopada 2015 r. jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.