"Prawie 2 tys. gaśnic, kilkaset bel wełny mineralnej, setki koców gaśniczych, kilometry taśm montażowych, kurtyny przeciwogniowe, specjalistyczne tkaniny – kolejne transporty ze sprzętem i materiałami do zabezpieczania i przechowywania dóbr kultury organizowane przez polskie instytucje, konserwatorów, muzealników i organizacje pozarządowe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego docierają do Ukrainy" - poinformował we wtorek resort.

Obecnie przygotowywany jest kolejny transport środków do zabezpieczenia muzealiów. Udział w dostarczeniu niezbędnych materiałów zadeklarowały m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Historii Polski, Państwowe Muzeum na Majdanku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

W organizację transportów wspieranych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaangażowane są m.in. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Archiwa Państwowe, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków.

Pierwszy transport już dotarł

Pierwszy transport z materiałami zabezpieczającymi z Muzeum Narodowego w Poznaniu dotarł do Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie 11 marca. Znalazły się w nim m.in. flizelina, kartony przekładkowe, materiały wypełniające czy wałek do nawijania płótna wyjętego z ram. Pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu przesłali swym ukraińskim kolegom także żywność oraz środki medyczne. W transporcie powrotnym do Polski przywiezionych zostało 600 książek, które Biblioteka Raczyńskich zakupiła dla dzieci ukraińskich w Polsce.

Także Archiwa Państwowe przekazały archiwom ukraińskim materiały do zabezpieczenia dokumenmtów, w tym 450 sztuk pudeł specjalistycznych do pakowania oraz środki zabezpieczające na wypadek pożaru w magazynach. W transporcie przekazanym przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika znalazło się m.in. 900 m kw. kurtyny przeciwogniowej, 1 200 m kw. tkaniny paroprzepuszczalnej oraz 10 kg sznurków szklanych niepalnych.

"W MKiDN od początku agresji Rosji na Ukrainie działa specjalny zespół zadaniowy, który monitoruje sytuację w zakresie zagrożeń dla kultury i dziedzictwa związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz pozostaje w bezpośrednim kontakcie z polskimi i ukraińskimi instytucjami kultury, koordynując działania pomocowe" - dodało ministerstwo.