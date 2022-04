Jak poinformował resort, "ministrowie kultury ośmiu europejskich państw podczas Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS) w Luksemburgu we wspólnym stanowisku wyrazili gotowość do zawieszenia wszelkich relacji kulturalnych z Federacją Rosyjską realizowanych ze środków publicznych". "Uznali również, że członkostwo Federacji Rosyjskiej we wszystkich organizacjach międzynarodowych i pozarządowych działających w obszarze kultury powinno zostać zawieszone. Ponadto wyrazili sprzeciw wobec planów organizacji i przewodnictwa 45. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO przez Federację Rosyjską i zaproponowali, aby odbyła się ona w Paryżu lub innym kraju będącym członkiem Komitetu" - czytamy w komunikacie MKiDN.

"Przedstawiciele ośmiu krajów sformułowali także pełną aprobatę dla zakazu korzystania z platform cyfrowych przez rosyjskie media państwowe i inne media zaangażowane w politykę dezinformacyjną wobec Ukrainy. Jednocześnie wskazali, że rosyjskie i białoruskie kanały państwowe w Europie powinny zostać zastąpione kanałami państwowej telewizji ukraińskiej" - poinformowano.